El Poio lanza su campaña de socios

Con un vídeo en el que salieron a relucir los tesoros naturales del municipio de Poio, su club deportivo con más proyección, el Poio Pescamar, hizo oficial su campaña de abonados para la temporada 2025-2026, en la que su primer equipo femenino disputará la Primera División Femenina, mientras que el masculino lo hará en Tercera División.

Los precios oscilan entre los diez euros del abono infantil (para menores de 12 años), 30 del estándar unipersonal y 60 para el abono familiar, válido para tres personas de la misma familia. Los carnets de socio se podrán solicitar por email (info@poiopescamar.es) o a través de whatsapp en el número 698147705.

El cuadro conservero, que aspira a la zona alta de la clasificación en la mejor liga femenina de Europa, arrancó en los últimos días su trabajo de pretemporada y ya disputó su primer compromiso estival, con un empate a tres en la pista del Castro.

Para esta temporada, la cuarta del madrileño Luis López-Tulla en el banquillo de A Seca, el objetivo principal es luchar por títulos, y para ello anunciaron siete fichajes: la portera Yanira (Meigas), Carolina Bravo (Marín), Zaide Pérez (Ourense), Rafa Pato (Pescara) y la tripleta llegada del Burela, con la cierre Noelia Montoro, la ala Carolina Pedreira y la pívot Débora Lavrador. Las rojillas harán su debut liguero el próximo 6 de septiembre ante el recién ascendido Penya Esplugues.

Por su parte, el primer equipo masculino sueña con el ascenso a Segunda División B y hará su debut en competición oficial el próximo 31 de agosto en la primera ronda de Copa Galicia ante el Marín Futsal.