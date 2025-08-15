El Torneo Helenes celebra ocho décadas de legado teucrista
La Sociedad Deportiva Teucro vivió ayer el día grande de sus actos por el 80 aniversario de la fundación de la entidad, con una jornada repleta de balonmano. Por la mañana, los entrenadores Zupo Equisoain, Manolo Cadenas y Sergio Carballeira y el analista Edu Agulló participaron en una «charla de maestros» moderada por Víctor García «Pillo» en el Edificio Administrativo de la Xunta. Por la tarde, fue el turno de la acción sobre la pista, con el Torneo Internacional Helenes. Se enfrentaron sobre el parquet del Municipal de Deportes el cuadro teucrista ante una selección de jugadores gallegos de Primera Nacional, como antesala al duelo de élite europeo entre el Benfica lisboeta y el Balonmano Granollers.
