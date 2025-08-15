Mejoras en la liga del Pontevedra: habrá videoarbitraje y más cámaras

A escasos 15 días para el arranque de la Primera Federación con el debut del Pontevedra en Pasarón ante el Cacereño, la categoría de bronce del fútbol español sigue modelando su cobertura televisiva para la temporada 2025-2026, en la que Movistar emitirá una selección de diez partidos por jornada y La Liga, a través de su app, ofrecerá al completo los 20 partidos de cada fin de semana en los dos grupos de la competición.

Además, la Federación Española de Fútbol anunció ayer que la liga contará con videoarbitraje (Football Video Support), que intervendrá en casos de gol, penalti, tarjeta roja directa o confusión de identidad. Los entrenadores contarán con dos oportunidades cada uno de revisar las acciones, que en caso de ser corregidas se devolverán de nuevo al técnico.

Por otra parte, las retransmisiones de la Primera Federación incluirán seis cámaras: dos para cada portería, dos para los fuera de juego y otras dos para los planos amplios y cortos de la acción de partido.

Duelo de bronce

El Pontevedra continúa hoy con su pretemporada y afronta su primer test estival contra un rival de su propia categoría como el Arenteiro, en un encuentro que se disputa en Pasarón a las 11.30 horas.

Para este encuentro, el club granate anunció que solo se abrirán las bancadas de Tribuna y Fondo Norte, con precios para los no-socios de entre cinco (juvenil hasta 17 años) y diez euros (adulto).

Mientras que los lerezanos suman dos victorias (Puebla y Estradense) y dos derrotas (Cultural Leonesa y Porto B) en su preparación, el cuadro de O Carballiño ya se estrenó en competición oficial, con dos triunfos en la fase autonómica de Copa Federación ante equipos de Tercera Federación como el Barbadás y el Silva, al que ganó ayer en penaltis.

Los de Jesús Arribas disputarán en Pasarón el segundo de sus tres partidos en cinco días, tras sumar a sus dos victorias coperas un empate contra el Deportivo Fabril y dos derrotas ante la Ponferradina y el Sporting de Gijón.