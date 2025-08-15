Luz verde al nuevo pabellón de Monte Porreiro

La Xunta de Goberno local del Concello de Pontevedra aprobó ayer el inicio del expediente de contratación del nuevo pabellón municipal y la nueva plaza pública del barrio de Monte Porreiro, con un coste de licitación de 6.416.772,53 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

El nuevo polideportivo será semisoterrado e incluirá un equipamiento moderno y especializdo, explicó la edil Eva Villaverde. La cubierta del edificio incluirá la nueva plaza pública, de 2.104 metros cuadrados con zonas ajardinadas y que conectará la parte alta del barrio –calle Alemaña– con la parte baja –calle Reino Unido–.

A mayores, el Concello anunció que se ha aprobado la segunda modificación del convenio con la Diputación para las obras del campo de fútbol de Salcedo. Villaverde detalló que estaba pendiente el incremento de precios de la obra y se liquidará el coste final de las obras con una adición de 176.455 euros financiada a través de la colaboración con la institución provincial.