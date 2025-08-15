Polideportivo
Luz verde al nuevo pabellón de Monte Porreiro
Aprobada la partida final de 176.000 euros para rematar el campo de Salcedo
REDACCIÓN
La Xunta de Goberno local del Concello de Pontevedra aprobó ayer el inicio del expediente de contratación del nuevo pabellón municipal y la nueva plaza pública del barrio de Monte Porreiro, con un coste de licitación de 6.416.772,53 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.
El nuevo polideportivo será semisoterrado e incluirá un equipamiento moderno y especializdo, explicó la edil Eva Villaverde. La cubierta del edificio incluirá la nueva plaza pública, de 2.104 metros cuadrados con zonas ajardinadas y que conectará la parte alta del barrio –calle Alemaña– con la parte baja –calle Reino Unido–.
A mayores, el Concello anunció que se ha aprobado la segunda modificación del convenio con la Diputación para las obras del campo de fútbol de Salcedo. Villaverde detalló que estaba pendiente el incremento de precios de la obra y se liquidará el coste final de las obras con una adición de 176.455 euros financiada a través de la colaboración con la institución provincial.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente