Buenas sensaciones en un Pontevedra que espera «tres jugadores de ataque»

El quinto test veraniego del Pontevedra se saldó este viernes en Pasarón con grandes momentos de juego para el conjunto granate, que superó con nota –dos a cero con doblete de Brais Abelenda– la prueba de fuego ante el único equipo de su categoría contra el que se enfrentará en pretemporada: el Arenteiro.

Tras el encuentro, el entrenador del equipo lerezano, Rubén Domínguez, reiteró la política de fichajes del club en relación a un mercado de verano que se termina en dos semanas y para el que el Pontevedra todavía tiene una ficha sénior y varias sub-23 libres.

«Creo que ya lo dije 29 veces [risas]. La defensa está cerrada. Siguen quedando tres jugadores de ataque y un jugador para dentro. Si en el mercado queda un jugador polivalente, ya veremos. Lo más importante es fichar jugadores buenos como se acaban de ver, no a prisa de que lleguen. Que sean lo que queremos», explicó Domínguez, que desveló que el mercado sub-23 está complicado «si esperamos por determinados perfiles».

La acción sobre el terreno de juego de Pasarón ante el Arenteiro estuvo marcado por una primera parte sobresaliente del Pontevedra, con un Brais Abelenda en estado de gracia como delantero, que permitió al equipo de casa irse por delante al descanso con una ventaja de dos goles a cero que ya no se movería en el marcador.

Para la hinchada granate, el encuentro fue una buena oportunidad para ver los primeros minutos en casa de jugadores recién llegados como Antonio Montoro o Dani Selma, que salieron en el segundo tiempo para seguir cogiendo su estado de forma competitivo.

Ante más de 1.100 personas, el bando lerezano mostró su mejor versión desde los compases iniciales, como un equipo compacto en sus filas, con intensidad en la recuperación de balón y Yelko Pino haciendo orbitar el ataque granate en torno a su figura.

El vigués logró asociarse muy bien con Pablo Hervías y Brais Abelenda, que desequilibraron la defensa verde para adelantar al Pontevedra y no mirar atrás en el resto del partido.

Segundo amistoso en 32 horas para los granates

Tras el triunfo ante el Arenteiro, el Pontevedra sigue en su ruta hacia el debut liguero del próximo sábado 30 de agosto ante el Cacereño y alcanza un balance de tres victorias y dos derrotas en cinco encuentros preparatorios, tras vencer al Puebla, el Estradense y el Arenteiro y caer ante la Cultural Leonesa y el FC Porto B.El trabajo preparatorio de los de Rubén Domínguez tendrá un nuevo capítulo en poco más de 24 horas tras el pitido final en Pasarón contra el Arenteiro, con otro amistoso hoy ante el Villalonga, equipo del Grupo 2 de Preferente, en el Campo de San Pedro a las 20.00 horas.

Con el objetivo de repartir esfuerzos después del quinto amistoso, el preparador del Pontevedra dejó claro como estructurarán en el once que el equipo desplegará sobre el campo hoy. «Van a jugar una parte todos los chavales, que están haciendo una pretemporada espectacular, y luego en la otra jugarán los que salen de lesión o acaban de llegar», detalló el técnico ourensano.

Una vez jugado el amistoso ante el Villalonga, liderado por un exgranate como Jorge Manuel Romay, el Pontevedra se desplazará la próxima a otros dos campos de Galicia para poner el punto y final a la temporada antes de recibir en Pasarón al Cacereño.

Los granates acudirán el miércoles 20 al césped vigués de O Vao para medirse al Coruxo, equipo de Segunda Federación. El último encuentro de preparación tendrá lugar el sábado 23 de agosto, con un enfrentamiento entre el Pontevedra y el CD Boiro, equipo de Tercera Federación, que se disputará en el Municipal de Barraña.