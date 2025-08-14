Balonmano
El Teucro celebra hoy el día grande de su 80 aniversario
El amistoso entre Benfica y Granollers, plato fuerte de la sesión
REDACCIÓN
La Sociedad Deportiva Teucro continúa hoy con sus actos por el 80 aniversario de su fundación con una doble velada en Pontevedra, en la que se abordará el balonmano desde todas las perspectivas para seguir homenajeando al vicedecano de este deporte en España.
Por la mañana, dos leyendas de los banquillos del balonmano español como Zupo Equisoain y Manolo Cadenas participarán en una charla con los pontevedreses Sergio Carballeira, entrenador de primer nivel y Edu Agulló, analista en el Stuttgart alemán. El coloquio, moderado por Víctor García «Pillo», se celebra a las 11.30 horas en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia.
A continuación, la acción se trasladará al Pavillón Municipal de Deportes para celebrar el Torneo Internacional Helenes, en el que se disputarán dos partidos: el encuentro de alto nivel entre Benfica y Granollers a las 18.45 horas, seguido del amistoso entre el Teucro y un combinado de jugadores gallegos de Primera Nacional, que pondrá el broche a la tarde a las 21.00 horas.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña