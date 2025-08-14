El Teucro celebra hoy el día grande de su 80 aniversario

La Sociedad Deportiva Teucro continúa hoy con sus actos por el 80 aniversario de su fundación con una doble velada en Pontevedra, en la que se abordará el balonmano desde todas las perspectivas para seguir homenajeando al vicedecano de este deporte en España.

Por la mañana, dos leyendas de los banquillos del balonmano español como Zupo Equisoain y Manolo Cadenas participarán en una charla con los pontevedreses Sergio Carballeira, entrenador de primer nivel y Edu Agulló, analista en el Stuttgart alemán. El coloquio, moderado por Víctor García «Pillo», se celebra a las 11.30 horas en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia.

A continuación, la acción se trasladará al Pavillón Municipal de Deportes para celebrar el Torneo Internacional Helenes, en el que se disputarán dos partidos: el encuentro de alto nivel entre Benfica y Granollers a las 18.45 horas, seguido del amistoso entre el Teucro y un combinado de jugadores gallegos de Primera Nacional, que pondrá el broche a la tarde a las 21.00 horas.