El regreso del Pontevedra a la Primera Federación ha estado marcado hasta el momento por la confección de plantilla post-ascenso, después de que los granates diesen las riendas del equipo al ourensano Rubén Domínguez. Una de las piezas clave de la renovación de la plantilla es la del central madrileño Antonio Montoro, que llega a Pasarón tras un excelente curso en el Hércules.

Tuvo interés de muchos equipos de la categoría. ¿Qué le hizo decantarse por el Pontevedra?

He tenido varios equipos interesados. Me decidí por Pontevedra porque Rubén [Domínguez] me contactó personalmente a mí y eso es de agradecer y valorar. Al final, cuando en un sitio te quieren y el entrenador te da esa confianza, la verdad es que pocas dudas. El Pontevedra es un histórico y un grande. Nos llenaba a mí y a mi familia el interés del club.

¿Cuáles son los objetivos, tanto a nivel individual como de equipo?

Obviamente, a todos nos gusta jugar. Vengo a ayudar en lo que el club me requiera y ese es mi objetivo, disfrutar del fútbol y del club y sacar mi mejor versión. Colectivamente, hay que estar con los pies en el suelo. La categoría es muy, muy dura y somos un recién ascendido, pero no tenemos que tener complejos. Pienso que compitiendo cada partido, sacando nuestra mejor versión, puede ser un año bonito e ilusionante.

Comenta la dureza de la categoría. El pasado curso estuvo en Alicante y pasó dos años en Irún. ¿Cómo es volver al Grupo I?.

En los dos grupos hay partidos muy trabados, en los que el rival puede aprovechar cualquier error y la categoría no perdona. Hay rivales muy potentes, de mucho nombre, confirmando buenos jugadores. Tenemos que ir con la cautela, pero sin complejos porque se está conformando un gran grupo humano. Remando todos a una, todo es posible en el fútbol.

¿Cómo está yendo el trabajo veraniego? Mañana afrontan un amistoso duro contra el Arenteiro, rival de su grupo.

La pretemporada está para coger conceptos, ritmo físico, cansarte y que se te carguen las piernas. A partir de ahí, coger los mejores conceptos para que en el debut en liga ante el Cacereño nos sintamos cómodos y brindemos la primera victoria a la afición en Pasarón. Mañana tenemos un partido donde podemos sacar muchas conclusiones, ante un rival que todos los años aprieta. Es una buena piedra de toque para saber por qué camino tenemos que ir y dónde debemos mejorar.