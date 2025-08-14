Reestructuración exhaustiva en un Arxil que mantiene a dos jugadoras

Después de una temporada aciaga en cuanto a resultados, tras obtener solo una victoria en su temporada en Liga Femenina Challenge, el Club Baloncesto Arxil afronta unos intensos meses de agosto y septiembre para confeccionar su plantilla en la categoría de bronce, la Liga Femenina Dos.

Fuentes del cuadro arxilista, previsiblemente dirigido de nuevo por Marita Janeiro, apuntan a que la primera plantilla solo mantendrá a dos jugadoras del núcleo del año pasado: la ala-pívot ferrolana Cristina Díaz Pache, que sumará su decimoquinta temporada en Pontevedra, y la alero mariñana Margarita Moreira, en el que será su octavo curso en la estructura lerezana.

Con esas dos renovaciones, el resto de efectivos del curso pasado ya va encontrando su sitio en diferentes puntos de la geografía nacional en la categoría de plata: la pívot Nerea Liste y la base Raquel Laneiro coincidirán en Cáceres, mientras que la estadounidense Heather Forster firmó por el Bosonit Unibasket logroñés. Por otro lado, la reciente campeona de Europa sub-20, Marta Fernández, jugará el próximo curso en el Recoletas Zamora.

Encuadrado en el Grupo B con el Maristas Coruña y el Cortegada, además de equipos catalanes, vascos, asturianos y castellano-leoneses, el Arxil hará su debut en liga el próximo 4 de octubre, recibiendo en su pista del CGTD al Ibaizábal vizcaíno.