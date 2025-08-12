Título europeo sub-20 para Marta Fernández

El baloncesto lerezano está de enhorabuena después de la histórica final europea que ganó anteayer la selección española sub-20, al vapulear en Matosinhos (Portugal) al combinado nacional lituano por 52 puntos de diferencia (50-102) en el encuentro por la medalla de oro. Una de las bases del equipo campeón continental fue la lucense Marta Fernández, que tras completar un bienio de gran juego en el Arxil, aportó siete puntos a la causa española en la final.

La jugadora del conjunto pontevedrés formó parte de la rotación dirigida por el barcelonés Isaac Fernández, que únicamente cedió en uno de sus siete partidos para llevarse el triunfo en tierras portuguesas.

La selección española comenzó su andadura en el Europeo derrotando a Israel (69-94) y Lituania (89-48) antes del tropiezo ante Bélgica (77-79), del que se resarcieron superando a Alemania (88-69), Turquía (77-65) e Italia (73-67), antes de someter de nuevo a Lituania en la final.

En el plano individual, Fernández, que disputó 62 partidos de liga con el Arxil hasta la fecha en dos temporadas, sacó el máximo partido a sus minutos, con diez puntos en los partidos ante Israel, Lituania y Alemania.

Fue precisamente ante las teutonas, en los dieciseisavos de final, cuando sacó su mejor basket, con siete asistencias y cuatro rebotes sumadas a su producción anotadora para acabar con 17 de valoración.

La base arxilista también se erigió como una tiradora efectiva, con un 46,4% de acierto en lanzamientos de dos y un 50% desde el triple.

De este modo, Fernández se cuelga el que es el décimo oro europeo de la selección española sub-20, en un torneo que coronó a la catalana de 18 años Gina García como MVP (Jugadora con más valoración) y uno de los nombres de futuro del baloncesto continental.