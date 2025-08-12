Lorena Patiño preparará el Mundial en Sierra Nevada

La Federación Española de Ciclismo (RFEC) anunció ayer que la ciclista de Marín Lorena Patiño figura entre los ocho elegidos por la selección nacional de XCO (cross country olímpico) para formar parte de una concentración de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, con la meta de ultimar su preparación para el Campeonato del Mundo.

Esta actividad está prevista que finalice el día 4 de septiembre, apenas un par de días antes de volar hasta Suiza, donde se llevará a cabo entre el 1 y el 14 de septiembre el Campeonato del Mundo de BTT de todas las disciplinas.

Las pruebas de XCO, en las que participará Patiño, así como otros corredores que han decidido preparar la cita mundialista mediante otras vías, se celebrarán en la estación de Crans-Montana.