Fútbol | Primera Federación
La búsqueda de un delantero centra el resto del mercado del Pontevedra
Con una ficha sénior todavía por cubrir, el puesto de «nueve» figura como el gran reto en los despachos, tras el fichaje de Selma y la adaptación de Ribeiro y Abelenda al puesto
A menos de veinte días para el arranque del campeonato liguero y el cierre del mercado de fichajes, el Pontevedra tiene como asignatura pendiente terminar de cubrir una de las posiciones más exigentes de la división de bronce: la de delantero centro.
Tras no contar con Charly ni Rufo, en dirección ambos a otros equipos gallegos de categorías inferiores, los granates han dado las riendas del ataque a Alain Ribeiro, Brais Abelenda y otro jugador con predilección por el área como el valenciano Dani Selma, que anotó media decena de goles en las filas del colista Amorebieta el curso pasado.
No obstante, la necesidad de un «nueve» que apuntale el frente ofensivo del Pontevedra se antoja clave para las aspiraciones de permanencia del conjunto lerezano, que ya ha cerrado prácticamente todas las líneas y cuenta con una ficha sénior todavía por cubrir, casi seguro destinada a un atacante que tenga experiencia en la categoría, aunque futbolistas libres de ese calibre escaseen.
La pretemporada del Pontevedra continúa en Pasarón este viernes (11.30 horas) con un enfrentamiento que puede ser un buen termómetro para los granates, ante un rival de la categoría como el Arenteiro.
Posteriormente, los de Rubén Domínguez visitarán al Villalonga, el Coruxo y el Boiro antes de proceder a su debut liguero en casa contra el Cacereño.
