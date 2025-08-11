La Copa Galicia arranca con doble derbi provincial

La Federación Galega de Fútbol dio a conocer los cruces de la Copa Galicia de Fútbol Sala, que reunirá a varios equipos de la zona en sus primeras rondas.

El cuadro femenino deparó en su fase previa un derbi entre el Marín Futsal, equipo de Segunda División Femenina, y el Leis Pontevedra, de Preferente Femenina, que buscarán su lugar en los cuartos de final ante un rival de Primera División como el Ourense Ontime. El encuentro copero se jugará el próximo 31 de agosto en el Pavillón Municipal de Deportes de Pontevedra.

En cuartos aguarda ya el Poio Pescamar, que recibirá al vencedor del envite entre dos equipos de Segunda: el Mosteiro Bembrive vigués y el Estrela Futsal Cortegada arousano.

En el cuadro masculino, habrá duelo de la ría entre Poio Pescamar y Marín Futsal, equipos de Preferente y Tercera División, respectivamente. Ambos equipos jugarán también el 31 de agosto, en la pista poiense de A Seca. El ganador se medirá en segunda ronda al subcampeón de la última edición y gran sorpresa del torneo, el Leis.