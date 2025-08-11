La caldense Antía García brilla en China

La nadadora del Club Acuático Umia Antía García Silva triunfó por partida doble en los Juegos Mundiales celebrados en Chengdu (China) con dos medallas de bronce en su haber.

La competidora caldense se colgó la primera presea española en los Juegos en los 100 metros de la modalidad remolque de maniquí con aletas, a la que sumó el bronce en el 4x50 por equipos.