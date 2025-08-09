Fútbol | 1º RFEF
El Pontevedra ya espera en Pasarón al Arenteiro tras ganar en A Estrada
Los granates superaron 0-2 al Estradense en el amistoso aplazado 24 horas por el calor
REDACCIÓN
El Pontevedra CF sigue adelante con su preparación para el inicio oficial de la temporada en su regreso a Primera Federación. Tras la victoria 0-2 en casa del Estradense, en la noche del jueves, el fútbol amistoso regresará a Pasarón el 13 de agosto para recibir a un equipo de la misma categoría y que la pasaba temporada desempeñó un magnífico papel en Primera Federación. Se trata del Arenteiro y el partido está fijado para las 20.30 horas.
El sábado 16 será el turno del VIllalonga, en el Campo de San Pedro y el miércoles 20 los granates acuden a O Vao para visitar al Coruxo. El ciclo finaliza el 23 de agosto, una semana antes del inicio de la liga, ante el Boiro en Barraña.
El partido en el Novo Municipal de A Estrada se disputó finalmente el jueves, al aplazarse 24 horas por la ola de calor. Los granates lograron su segunda victoria en cuatro partidos de la pretemporada con goles de dos viejos conocidos, Garay y Álex González, en la primera parte, en los minutos 14 y 27.
Rubén Domínguez puso el liza a Edu Sousa, Expósito, Miki, Álex González, Yelko Pino, Hervías, Garay, Canosa, Galego y Andrés. En el descanso entraron Xaquín, Brais Abelenda, Alain, Cuesta. Marqués, André, Iker Méndez, Raúl Gil y Selma.
