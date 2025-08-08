Pontevedra disfruta de la élite europea

El Pabellón Municipal de Deportes se ha vestido de gala para recibir a parte de la élite del balonmano europeo con la primera edición del Torneo Internacional Interpontes, que reúne ayer y hoy en la ciudad del Lérez al club anfitrión, el Cisne, con el mejor conjunto gallego de la actualidad, el Frigoríficos del Morrazo cangués, además de los vigentes campeones ligueros de Portugal y Rumanía: el Sporting de Portugal y el Dinamo Bucarest, ambos equipos de competición europea. Los de Marcos Otero abrieron el torneo ante el cuadro rumano, en el que figura un ex de los cisneístas como el pivote Calin Dedu.

El público animó a los pontevedreses. | Rafa Vázquez

Como era previsible, los rumanos, mucho más rodados que los pontevedreses y con más potencial, hicieron valer su calidad y pasan a la final tras vencer 19-29 al Cisne, aún en el arranque de la pretemporada. Aún así, los anfitriones plantaron cara y llegaron al descanso igualados, 11-11. La segunda parte ya fue de color rumano.

A continuación, el Frigoríficos cerró la primera jornada en el choque contra el bicampeón portugués, liderado por un referente de la cantera pontevedresa como Carlos Álvarez.

Hoy se celebra la segunda jornada del Interpontes, con una sesión doble de nuevo, con el partido por el tercer y cuarto puesto a partir de las 19.30 horas y la final por el título a las 21.30 horas.

Esta cita internacional también tuvo su apartad solidario ya que la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) y el Cisne pusieron en marcha una iniciativa conjunta destinada a promover la donación de sangre entre la afición de Pontevedra. Así, una unidad móvil de donación estuvo situada ante el Pabellón toda la tarde para atender a todas las personas que desearon donar.