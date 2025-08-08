Más de 200 atletas de 12 a 81 años se citan en la ría

Combarro espera a más de 200 nadadores en la IV edición de la Volta a nado Illa de Tambo-Concello de Poio, que se celebrará el domingo 17 de agosto en Combarro. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto, a las 8.00 horas, en la página web www.championchipnorte.com.

La prueba se presentó ayer en la Praza da Chousa, en Combarro. Entre los participantes inscritos hasta la fecha hay nadadores procedentes de diez comunidades autónomas, además de Francia y Portugal con edades comprendidas entre los 12 años (la asturiana Adriana Fraga Lorenzo, del Club Natación Las Anclas, es la nadadora más joven) y 81 años (el nadador más veterano es el pontevedrés, Manuel Cruces Prado, del Club Natación Galaico). La participación de mujeres representa el 35% del total de participantes.

Esta competición, organizada por el Concello de Poio y Atlantic Extreme Sports, tiene como objetivo consolidarse como una de las citas de natación más importantes que se disputan en Galicia cada verano. La directora de Atlantic Extreme Sports recordó que la Volta a nado Illa de Tambo fue uno de los proyectos beneficiarios por el Plan Social Ence de apoyo al deporte de base. El director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, señaló que para la empresa «es un orgullo acompañar una cita que simboliza el espíritu de superación y respeto por el entorno que compartimos plenamente».

La salida y llegada de la prueba estará situada en la Praza da Chousa donde estarán ubicadas las zonas de avituallamiento, servicio de masajes y entrega de premios. Además, este año todos los nadadores estarán invitados a una paella al finalizar las pruebas. Durante la travesía se desplegará un amplio dispositivo de seguridad en el mar formado por 16 embarcaciones, 20 kayaks y 10 paddle surf. Los tres recorridos, de uno, 4,5 y seis kilómetros, estarán balizados con boyas de señalización para facilitar la orientación de los nadadores.

En las distancias de 6 y 4,5 kilómetros los nadadores podrán participar con o sin neopreno ya que será optativo, mientras que la boya de seguridad será obligatoria en ambos recorridos. Además se celebrará un recorrido de mil metros, que consistirá en un triángulo con salida y llegada en la Praza da Chousa para nadadores a partir de 12 años. En este recorrido habrá dos categorías: sub 16 y +16.

En total se entregarán 40 premios en las tres distancias. Paralelamente a la travesía se celebrará una visita guiada a la isla de Tambo el sábado 16 de agosto, el día anterior a la competición, dirigida a los nadadores y acompañantes con el objetivo de que conozcan la historia y el patrimonio natural y cultural de la isla de la mano de guías especializados. Para participar en ella es necesario inscribirse previamente a través de la página web www.voltaanadoilladetambo.es hasta el 14 de agosto.