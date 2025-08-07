La televisión vuelve a Pasarón con la llegada de Movistar a la categoría

En plena configuración de las plantillas y preparación de la temporada por parte de los equipos, la Primera Federación dio a conocer ayer que Movistar se convierte el primer operador de televisión de la liga para la temporada 2025-2026, que emitirá una selección de diez partidos cada jornada de la categoría de bronce del fútbol español.

De este modo, está previsto que las emisiones en directo regresen a Pasarón después de un año en blanco, tras la decisión del Pontevedra el curso pasado de rechazar la oferta a la baja del ente público autonómico, Radiotelevisión de Galicia, para retransmitir sus partidos de la temporada 2024-2025.

La confirmación de esta operación entre Movistar y el organismo que rige la liga, la Real Federación Española de Fútbol, deshoja la margarita en cuanto a la comercialización de uno de los cinco lotes que la RFEF ofrece a los operadores.

A la espera de conocerse qué plataforma se hará cargo del primero de ellos, el que incluye la retransmisión íntegra de los 20 partidos de cada jornada en directo, todo apunta a que la Liga de Fútbol Profesional, a través de su servicio de streaming La Liga Plus, sería el principal candidato a ofertar este producto, con un coste en la órbita de diez euros al mes para los aficionados.

A través de un comunicado, Movistar detalló que los partidos de la Primera Federación serán ofrecidos sin coste añadido para sus abonados, así como para los clientes de su servicio OTT (transmisión libre por internet), que se puede contratar por 9,99 euros al mes.

Amistoso suspendido

El cuarto partido de pretemporada del Pontevedra, que visitaba ayer a las 21.00 horas al Estradense, se suspendió a causa de la ola de calor. La decisión fue anunciada por la Secretaría Xeral do Deporte, que decretó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior. De este modo, los dos equipos han decidido trasladar el partido al sábado 9 a las 20.00 horas.