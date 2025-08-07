Seis atletas locales, en el top-10 del ranking nacional

Tras la celebración del Campeonato de España absoluto en Tarragona, el último ranking nacional publicado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha dejado de manifiesto el gran estado de forma de los deportistas locales, con seis representantes de la zona entre los 19 gallegos que figuran en la lista de los diez mejores atletas en cada una de las disciplinas.

Brillan con luz propia los hermanos Antía y Daniel Chamosa, segundos en las modalidades de 10 y 35 kilómetros marcha. Los dos marchadores de la Gimnástica también figuran en lo alto de la distancia de 20 kilómetros marcha, con Antía segunda y Daniel cuarto.

A ellos se suman también otros compañeros del club pontevedrés como Carlos Revuelta, octavo en lanzamiento de martillo, Sergio Coello, noveno en salto de longitud, o Pedro Osorio, noveno en 800 metros lisos.

Completa el elenco la lanzadora de Ponte Caldelas formada en el Atletismo Rías Baixas Aixa Corbacho, séptima en martillo tras convertirse el pasado mes de julio en campeona nacional sub-20.