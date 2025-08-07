Pontevedra se convierte hoy en el hogar del balonmano de primer nivel

Todo preparado en la pista del Pavillón Municipal de Deportes para albergar hoy y mañana la primera edición del Torneo Internacional Interpontes, que reunirá en la ciudad del Lérez al club anfitrión, el Cisne, con el mejor conjunto gallego de la actualidad, el Frigoríficos del Morrazo cangués, además de los vigentes campeones ligueros de Portugal y Rumanía: el Sporting de Portugal y el Dinamo Bucarest, ambos equipos de competición europea.

Los de Marcos Otero harán los honores con el arranque de los partidos a las 19.30 horas ante el cuadro rumano, en el que figura un ex de los cisneístas como el pivote Calin Dedu.

A continuación, el Frigoríficos cerrará la primera jornada a las 21.30 horas, con un encuentro en el que se medirán contra el bicampeón portugués, liderado por un referente de la cantera pontevedresa como Carlos Álvarez.

Mañana, en la segunda jornada del Interpontes, la velada volverá a ser doble, con el partido por el tercer y cuarto puesto a partir de las 19.30 horas y la final por el título a las 21.30 horas.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma Cluber por 15 euros (juvenil, entre 13 y 17 años) o 20 (adulto) para cada jornada. También están habilitados bonos para poder presenciar ambas jornadas, por 20 euros en el caso de los jóvenes y 30 en el de los adultos.