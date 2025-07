El Pontevedra logra reducir su deuda y ya está por debajo del millón de euros

Los directivos del Pontevedra Club de Fútbol se reunieron con los accionistas ayer en la sala de prensa del Estadio Municipal de Pasarón. El objetivo de la reunión era dar a conocer las cifras económicas de la temporada cerrada a 30 de junio de 2024, cuando el club estaba en Segunda RFEF, una cita prevista para diciembre pasado y que se aplazó hasta ayer. Estas cuentas se cerraron con un resultado positivo, con un superávit de 43.930 euros, como resultado de la diferencia entre los 2.038.829,99 euros de ingresos y los 1.994.899 euros de gastos. Estos beneficios, tal y como se acordó en la junta, irán destinados a compensar los resultados negativos de temporadas anteriores, por lo que la deuda del Pontevedra se reduce a 974.083,74 euros . No obstante, esta cifra sigue bajando gracias al éxito de la temporada 24/25, en la que destacan los ingresos de la Copa del Rey, según la directiva.

Mesa presidencial, encabezada por Lupe Murillo / Rafa Vázquez

«Estoy muy feliz porque el Pontevedra se encuentra en la categoría de equipos con presupuestos equilibrados, mientras que el 90% de los clubs de Primera RFEF generan más deuda de lo que ingresan», comenta la presidenta, Lupe Murillo, la presidenta.

Esta Junta ya había sido convocada previamente en diciembre pero las cuentas fueron impugnadas a causa de «una demanda contra la ampliación de capital que indicaba que el activo por impuesto diferido estaba mal calculado e insinuaba que estaba falsificado», según Enrique Mariño, el consejero responsable del área económica.

Pese a que todavía no hay una sentencia sobre la impugnación, el mandato judicial obliga a convocar la asamblea. «El resultado ya lo sabíamos en septiembre y, aunque se hayan reformulado las cuentas, el resultado de pérdidas y ganancias fue el mismo» comenta Mariño.

Murillo: Estoy contenta de no firmar el convenio con la TVG»

La presidenta del club granate aprovechó la asamblea para explicar lo sucedido con el acuerdo con la Televisión de Galicia. «Estoy contenta de no haber firmado el convenio con la TVG», señaló Lupe Murillo, pues no estaba de acuerdo con el descenso de la cuantía que la cadena ofrece a los equipos gallegos de Segunda RFEF, que supone un total de 40.000 euros, pues este importe en temporadas anteriores rondaba los 80.000 euros. Además, la presidenta explica que la Televisión de Galicia quería establecer el día y la hora de los partidos del Pontevedra en función de los intereses de la parrilla televisiva, algo en lo que la presidenta no está de acuerdo. «Pontevedra es una ciudad de comercio. Los partidos tienen que ser los domingos para que los aficionados puedan acudir a ellos», comenta Murillo.En todo caso, la Liga de Fútbol Profesional va a ser la encargada de establecer estos horarios para los partidos del equipo pontevedrés.Por otro lado, la Junta General Ordinaria contó con 61 accionistas que ostentan el 68% de las acciones del club, lo que se traduce en más de 1.070.000 acciones.Uno de estos accionistas no quiso desaprovechar la ocasión para recriminarle a Murillo la ausencia de delanteros para la próxima temporada del Pontevedra, que juega ya en Primera Federación.