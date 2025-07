Squash, la «adicción» que pone a punto

Hay deportes que atrapan a la primera. Eso es lo que pasa con el squash, quizá una de las disciplinas de raqueta más desconocidas de Pontevedra, y que, sin embargo, lleva décadas en la ciudad calando entre quienes tienen el placer de practicarlo. En junio se celebró uno de sus encuentros más importantes, el Campeonato Gallego Absoluto Squash Rías Baixas 2025. Una pugna marcada en rojo en el calendario de competición de los amantes federados de esta disciplina que puso patas arriba Pontemuíños viernes y sábado de torneo. Una cita con los mejores deportistas de toda la comunidad que puntúa para el circuito y que, lamentablemente, se ha quedado a las puertas de conseguir el objetivo de participación, marcado por un pequeño «baile de fechas», lo que no mermó el espíritu de los participantes.

Inés Gómez (2ª), Icíar Rivero (1ª) y la jugadora local Elma Barreiro (3ª), en femenina. | FdV

«Esta es la cuadragésima edición, así que queríamos que fueran 40 los participantes. Nos hemos quedado a las puertas, somos 37. Varios cambios de fecha y la coincidencia con un torneo juvenil en Portugal, nos pasó factura, pero estamos muy contentos», cuenta Damián Arosa, actual líder de Squash Rías Baixas. Fiel a su mentor, Arosa fundó este club hace apenas un año, cogiendo el testigo dejado por Squash Pontevedra, con el sello inconfundible de Miguel Novegil del que Damián es discípulo. «Es un orgullo continuar con su legado», afirma. Y reconoce que siendo «pequeños», «para nosotros organizar este campeonato es muy importante ya que va rotando durante el año en la Federación», admite Arosa.

Con 55 personas fieles al squash, el club está abierto a nuevas incorporaciones, algo que la entidad no tiene dudas que conseguirá porque, «niño que viene a probarlo es raro que no se apunte». Damián, que compitió durante años, tiene un sueño, «ojalá consiga como entrenador lo que no conseguí como jugador». Y anima a probarlo porque se trata de uno de los deportes «que más adrenalina descarga y quema mayor número de calorías, casi tanto como el boxeo. Pero hay que saber que es mucho más exigente que el paddle».

«Engancha y es bueno para la salud mental»

«Con esta disciplina trabajas todo. Resistencia, agilidad, control mental, elasticidad... No es como otros deportes de raqueta, en el squash se está bien en todo y se trabaja la técnica y también la táctica de juego», explica Damián. Ha sido capaz de engatusar a los cerca de sesenta miembros del club, fieles escuderos de este deporte. Como Antonio Muñiz, jugador aficionado desde hace 20 años y defensor a ultranza del squash, casi tanto como de Squash Rías Baixas, club al que pertenece. Y eso que empezó «de casualidad» cuando iba a nadar a Pontemuíños hace años. «Pasé por las pistas a olisquear y me pareció divertido, así que compré una raqueta y me puse a jugar con un amigo. Engancha y es bueno para la salud mental». Su paso por Londres, donde residió una década y el squash es un deporte estrella, no hizo sino aumentar su pasión. «Es muy agradecido, con otros deportes de raqueta necesitas más práctica para empezar a divertirte y cuanto más juegas, más divertido se hace», sostiene Muñiz.Y aunque reconoce que para practicarlo toda la vida hay que estar en buena forma física, «en el club tenemos desde niños de 6 años a gente de sesenta y largos y todos jugamos alguna vez juntos. Porque hay ambientazo y no se excluye a nadie, todo el mundo juega con todo el mundo sin importar el nivel. Y luego se ríe fuera». Porque si hay algo que destacan los jugadores es cómo se trabaja a través del squash el equilibrio de cuerpo y mente. «Practicarlo es bueno para mantener una salud física. Pero además, te permite parar la actividad del día a día y, durante una hora, reduces todas las preocupaciones mientras te centras en dónde colocas la pelota para hacer la puñeta al otro. Por eso, es muy bueno para la salud mental», destaca Muñiz. Quien se anime puede acercarse o llamar a Squash Rías Baixas para probar este deporte.