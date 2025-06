El defensa Miki Bosch, segundo fichaje del Pontevedra, del que sale Iago Novo

El Pontevedra anunció ayer el segundo fichaje para su regreso a la Primera Federación. Se trata de Adriá Miquel Bosch Sanchis «Miki Bosch», que se incorpora ya la disciplina granate. El defensa central valenciano llega procedente del UCAM Murcia, donde jugó 35 partidos la pasada temporada. Marcó dos goles y dio una asistencia.

El joven jugador, de 24 años, llegó a debutar en partido oficial en La Liga con el Granada CF ante la Real Sociedad. El anuncio de su fichaje, el segundo tras el de otro defensa, Víctor Eimil, se produce a pocas horas de que concluyan los play-offs de la temporada 2024-2025, en un fin de semana que terminará de determinar qué equipos competirán en la próxima Primera Federación.

En este contexto, la presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo, arrojó luz sobre el ritmo de tortuga que lleva el capítulo de fichajes en la mayoría de clubes de la categoría de bronce.

«El mercado está parado porque aún los jugadores están esperando por ciertas situaciones. Todos estamos a la espera de que unos vayan cayendo, otros vayan entrando y otros acepten las propuestas del Pontevedra Club de Fútbol», explicó la máxima responsable de la entidad granate en declaraciones a Radio Galega, después de que los de Pasarón anunciasen, aparte de varias salidas, cuatro movimientos en lo que va de ventana: la incorporación de Rubén Domínguez como técnico, la renovación de Álex González y los fichajes de Víctor Eimil y Miki Bosch, ayer mismo. La última baja, anunciada también ayer, es la del centrocampista Iago Novo.

La empresaria pontevedresa también analizó para la cadena autonómica la posible distribución de equipos que tendrá la liga en la que aterriza su club, con el modelo de repartición norte-sur que, según ella, es el más pertinente para una liga de estas características por diversos motivos, después de que el Pontevedra coincidiese con equipos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta en su primer desembarco en la división en verano de 2022.

«La primera configuración que tuvo el Pontevedra en la primera etapa en la que estuvo en Primera RFEF no fue realmente fantástica para nosotros en el apartado económico ni de público, ya que nadie iba a venir de Ceuta ni de San Fernando ni de Linares. No era una competición atractiva para nosotros. No había público y los viajes fueron realmente largos», admitió Murillo, que reconoció que los viajes a Cataluña y País Vasco son más cómodos que «cruzar toda España para ir al sur». Será a finales de mes, en una asamblea de la Federación Española, cuando se determine el reparto final de equipos.