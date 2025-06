«Es una responsabilidad llevar el Pontevedra y queremos honrar el escudo»

Un currículum repleto de éxitos en el fútbol gallego, con cinco ascensos en su haber, alumbra al nuevo técnico del Pontevedra, un Rubén Domínguez (Ourense, 1987) que aspira a dejar buen sabor de boca al frente del conjunto granate, en la difícil tarea de consolidar al equipo en el tercer escalón del balompié nacional.

¿Cómo está siendo esta primera semana al frente del equipo?

Bien. Primero, estamos viendo y conociendo lo que tenemos, tratando de convencer a jugadores que no tienen contrato para que se queden y confíen en el proyecto. Luego, el hecho ya de empezar a trabajar en el nuevo proyecto. Tenemos que ser muy rigurosos, muy trabajadores y sensatos con lo que somos y acertar en la mayor cantidad de jugadores posibles.

Viene de unos meses alejado de la acción, desde que se despidió del Ourense CF en octubre del año pasado. ¿Cómo ha vivido ese momento de paréntesis en su carrera?

Pues los dos primeros meses, después de tantos años sin parar, sí que desconectas un poco, pero luego te subes por las paredes [risas], ya tienes ganas de volver al campo y entrenar. La oportunidad que nos dan desde el Pontevedra queremos aprovecharla.

La rueda de prensa de su presentación estuvo cargada de emociones e intenciones. ¿Qué sensaciones le dejó al acabar?

El proyecto, para mí y Adrián, lo asumimos con ilusión y responsabilidad. Sabemos lo que es el Pontevedra y adonde venimos. Es una responsabilidad llevar al Pontevedra Club de Fútbol. Queremos ser honrados y honrar al escudo y trabajar desde el día uno hasta el último.

Se está enfocando en la confección de plantilla, entiendo.

No solo yo. Charles, la presidenta, Jacobo [Maestre], Adrián [Abalo, segundo entrenador]. Todos los que formamos parte de esto, pues estamos intentando todos poner nuestro granito de arena para confeccionar el mejor Pontevedra posible.

El hecho de que haya un total de seis equipos gallegos en la liga, ¿puede ser un factor a la hora de elaborar el plantel?

En el Pontevedra estarán los jugadores que quieran estar en el Pontevedra. No nos tenemos que preocupar de los vecinos. Cada uno intenta firmar a los mejores jugadores posibles y si firman aquí es porque quieren estar aquí.

¿Cree que va a mantenerse el bloque campeón o va a haber una renovación integral de la plantilla?

Va a haber una reforma. Para nada va a ser una limpieza absoluta, porque los jugadores han sido campeones y hay que tratar de mantener a los buenos del equipo campeón, pero va a haber una reforma. Creemos que podemos hacer un equipo más completo.

La afición recuerda su victoria con el Ourense CF para llevarse la liga 2023-2024 en un Pasarón lleno. ¿Fue aquel encuentro una muestra del fútbol de Rubén Domínguez?

Creo que a veces no hay que evaluar por un partido. Ese año fuimos el único equipo que dejó al Pontevedra sin hacer gol y nosotros hicimos dos en dos partidos. Nos gusta atacar, ir a por la portería rival. Éramos un equipo vertical e hicimos más goles que el Pontevedra campeón [54 a 51]. Éramos ofensivos. Nos gusta buscar la portería rival y a lo mejor nos gusta más ser verticales con cuatro pases que elaborar tanto las jugadas. Es respetable. Lo importante es que lo que hagas, hacerlo bien, y sobre todo ganar.

Su predecesor y mucha gente afirma que el salto que está a punto de dar el Pontevedra es el más difícil del fútbol español.

No he vivido el salto de Primera Federación a Segunda División ni el de Segunda a Primera, pero sí que de todos los saltos que he vivido, es el más grande con mucha diferencia. Lo que habéis vivido del Pontevedra-Numancia, con esa tensión, va a ser así todos los días.

El club comunicó esta semana que más de 2.000 socios han renovado su carnet en el primer periodo de la campaña de abonados. Es un gran impulso.

Es que los vamos a necesitar. Nuestra obligación es hacerlos vibrar y engancharlos, pero va a haber momentos duros en los que ellos nos van a empujar y seguramente vamos a darle la vuelta a muchos partidos. En muchas situaciones fastidiadas, tenemos que sentir que están con nosotros y estoy completamente seguro que van a ser nuestro jugador número 12.