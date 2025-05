«Que el estadio cantase mi nombre lo voy a tener grabado a fuego de por vida»

Con la calma propia de haber conseguido el objetivo dos semanas antes del final de la liga, Yago Iglesias (Ribeira, 1982) reivindica los éxitos de un Pontevedra de autor bajo su batuta, con la mejor clasificación copera de los granates en 53 años y el ascenso a Primera Federación. Tras quitarse ya de sus espaldas el peso de devolver al conjunto lerezano a la categoría de bronce, analiza para FARO las claves de su segunda temporada al frente del equipo.

—El impás entre la derrota entre el Ourense y la eliminación en el play-off contra el Betis Deportivo, ¿fue quizá el momento más duro desde su llegada al club?

Sí. Creo que la temporada pasada, hasta ese partido, estaba siendo muy buena. Sabíamos que en Pasarón estábamos fuertes y teníamos muchas esperanzas puestas en ese partido. De ganar, teníamos el primer puesto asegurado. Fue el primer momento duro de esa temporada. Después, la vuelta contra el Betis, unido a lo anterior, hizo que fuese uno de los días más difíciles de mi carrera.

—Ese día uno después de la derrota, ¿qué sintió?

Evidentemente, estás jodido. No se puede decir de otra manera. Pero incluso en el momento de acabar el partido, viendo Pasarón lleno, el play-off fue el primer momento en el que nosotros, digo el cuerpo técnico, sentimos que la ciudad estaba muy viva, que de haber conseguido el ascenso podríamos dar un paso adelante con la afición, de generar apego al club, y un poco como que se nos escapó esa oportunidad. Desde ese primer momento, tenía claro que quería seguir en Pontevedra y creía que le debíamos a la afición y a los jugadores un buen año. Esta gente se merecía disfrutar del ascenso y lo teníamos claro. El club, finalmente, optó por esa continuidad.

—En la primera vuelta de este año, el Numancia acaba la primera vuelta con una derrota. ¿Pensó que podía ser un rival más difícil que Ourense o Zamora?

Sí. Además, los equipos de esta temporada, tanto Numancia como Avilés, eran proyectos muy potentes. Al Avilés le costó coger el ritmo de competición al principio, pero a la vista está que va tercero. Al acabar la primera vuelta y ver el rendimiento del Numancia, sentíamos que iba a ser una temporada compleja y así ha sido. Aunque el haber conseguido el ascenso a falta de dos jornadas habla muy bien de este equipo y hay que darle valor porque no es habitual y, más, viendo esa primera vuelta.

—La Copa del Rey fue un chute de confianza tremendo.

Dije desde el principio que la Copa nos sirvió para afianzar todavía más la idea. Hay compañeros tuyos que opinaban que en la Copa los equipos profesionales se adaptaban más a nuestro juego. Es cierto que siempre optan por un juego más alegre y abierto. Demostramos que la idea está adaptada para ganar partidos. Una de las grandes victorias de este Pontevedra es que la idea futbolística que tiene, en una categoría en la que mucha gente dice que no se puede jugar así, ha demostrado que sí se puede. No solo en su categoría, sino contra rivales de mayor entidad y, aún por encima, con resultados. Eso es algo de lo que todos estamos orgullosos.

—¿Cómo fue el proceso mental de pasar de los rivales de la Copa a la realidad de la liga?

La labor del entrenador es muy amplia. No es solo entrenar, hacer planes de partido, ver rivales o escoger un once. Durante la semana hay mucho tiempo para transmitir tu mensaje y que llegue al grupo. Dije siempre que tenemos un núcleo experimentado y gente joven con ganas de seguir creciendo en esto del fútbol. Ese ensamblaje ha sido fundamental. Hay que darse cuenta de que durante tres meses, los miércoles hemos sido la cenicienta y los domingos, el rival a batir. Eso es muy difícil. Si estás mentalizado de que eres el rival a batir o la cenicienta, así orientas la semana. Cuando estás en ambas partes, hace que la mentalidad del grupo sea muchísimo más importante. Cuando dejamos de ser la cenicienta, el equipo lo entendió a las mil maravillas. En la Copa, el equipo rindió muy bien, pero no nos afectó al rendimiento de la liga. Gente que sabe de qué va esto alabó eso y es algo para darle la enhorabuena a todo el grupo.

—¿Perder 3-0 ante el Fabril fue un mal día o un punto de inflexión en la ruta hacia el ascenso?

Creo que las dos cosas. Por un lado, en nuestra idea de juego se nota mucho cuando tres o cuatro jugadores no tienen el día, porque somos un equipo con una idea colectiva. Cuando uno de esos engranajes decide mal, ejecuta mal, se nota. Si son dos, tres, cuatro o cinco, todavía más. El día de Riazor no fue nuestro mejor partido. También nos sirvió para decir que no podemos tener días malos. Eso elevó todavía más la concentración y exigencia.

—En la recta final del curso, empezó a reivindicar más los méritos del equipo. ¿Qué le llevó a dar ese cambio de tono?

Desde la percepción de que lo que está haciendo este equipo es normal. Y no lo es. Esa es la realidad. En el club soy el único que habla con los medios. Tengo que transmitir la idea. La posición del entrenador es el escaparate del club y su imagen. Creo que hay que tenerle un respeto y siempre hay que hablar desde ese respeto, pero decir las cosas como son. No me parece justo es el mensaje de: somos el Pontevedra y esto es normal. Pues no es normal. Todo lo que ha ganado en estos dos años, lo que ha hecho en Copa, no es normal. Y tengo que expresar eso. He hablado lo que se tenía que decir en cada momento. Quizás, a la gente le ha llamado la atención esa reivindicación de creer en el equipo o de que nos merecíamos un año bueno, de que la afición deje de pensar en los palos del pasado y que hay que ser positivos. Es la mentalidad desde que llegamos aquí y desde que perdimos contra el Betis. Yo al día siguiente estaba jodido, pero si quería seguir, era para vivir esta felicidad y ser parte de la historia del Pontevedra.

—La victoria al Numancia rompió el techo de cristal que tenía el equipo con los partidos importantes.

Para mí, el partido del Numancia fue el mismo que el de Ourense la temporada pasada. Llegamos al minuto 80 con 0-0 y por querer ganar, al final perdimos. Es la realidad. La principal diferencia es que contra el Numancia, la pelota entró. El día de Ourense, no entró. El partido contra Ourense fue a falta de dos jornadas y contra el Numancia quedaba mucha liga. Aún así, el equipo compite a las mil maravillas, pero enaltezco todavía más el cómo ganamos, porque hay una primera parte en la que somos nosotros, pero en la segunda parte cambiamos totalmente el registro. Fue uno de los partidos en los que más incómodo estuve desde el banquillo, porque fue un partido más físico, de duelos individuales. La segunda parte la gana el equipo y da un paso adelante. Ahí sientes el orgullo de que el equipo lo gana, los once más los cambios. El partido de Numancia fue clave y de ahí se abre la brecha. Y lo ganan ellos.

—¿Cómo definiría a este Pontevedra campeón en un concepto?

Me voy a quedar con el Pontevedra valiente de la Copa. Porque en Liga somos valientes pero se le da menos valor porque eres el rival a batir. Nunca tuve la sensación de que un jugador del Pontevedra se sintiese inferior a uno del Levante, del Villarreal, del Mallorca o del Getafe. Todo lo contrario. Los jugadores disfrutaron. Este equipo es valiente y disfrutón. Hay una pancarta en Norte que nos gusta mucho que dice: «Xoguen como bebemos». No sé si beben mucho o no [risas], pero es un equipo disfrutón y así juega.

—Cuando un veterano de la élite como Héctor Hernández grita en el ascenso que como entrenador es «el mejor», no debe haber un mejor sello de aprobación.

Para mí es la liga. Es mi medalla, es la copa. Agradezco el cariño y el apoyo de la afición. Que un estadio cante mi nombre va a ir grabado a fuego de por vida. Pero, al final, el reconocimiento tiene que ser de la gente con la que trabajas. Que un jugador, como Héctor, que venga del fútbol profesional en tantos sitios, tenga ese detalle. Luego hay que valorar si es la vorágine del momento [risas], pero podría no decir nada. Sabemos que no es solo él. Yo me siento respetado por los jugadores y siento admiración real por ellos.