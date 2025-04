El entrenador local se mostraba satisfecho con el resultado y destacaba que «el empezar fuerte los sorprendió. Hay como dos momentos, el que nos ponemos 2-0 y en el que se ponen 2-1 y te demuestran el pedazo de equipo que son y el nivel que tienen. Pero llega el penalti y el partido vuelve a ser nuestro». Añadió que «es muy difícil, una vez se produce el descenso, motivar a los jugadores. Pero al final es dar con la clave, encontrar un buen discurso... y la gente de El Malecón se merecía algo así. Hay que jugar, hay que competir. Y a esto se juega para meter goles en la portería contraria y para que la gente se lo pase bien». Dijo también que «nos penalizaron a lo largo de la temporada muchos goles puntuales, y hemos desaprovechado muchas opciones de gol durante todos los partidos. Hay que ser autocríticos, y lo que le faltó al club prefiero guardármelo», si bien dijo que está «muy agradecido estos cuatro meses a la gente del club, a la estructura y a los jugadores. Trabajé todo lo que pude, y no nos dio por muy poquito. Me he dejado la vida. La Gimnástica volverá, volverá fuerte. Somos los decanos del fútbol cántabro y a veces dar un paso atrás y pensar va mejor. Volverá, y yo estoy orgulloso de haber sido entrenador de este gran equipo».