«La concentración y la tensión han brillado por su ausencia»

Yago Iglesias reconocía ayer que el equipo no respondió en absoluto a lo esperado, si bien recordaba que se llegaba a Torrelavega tras una semana sin apenas entrenamientos y con festejos por el ascenso. Al respecto, dijo que «ha sido una semana larga en cuanto a celebraciones, pero eso no quita que queríamos hacer como llevamos haciendo toda la temporada: llegar aquí, competir y ganar».

Añadió que todo se torció desde el principio: «Creo que es un partido circunstancial, y ha empezado con circunstancias negativas hacia nosotros. Empezando por la lesión de Rares, que tiene mala pinta, y a partir de ahí el resultado es abultado y refleja lo que ha sido el Pontevedra hoy aquí. La concentración y la tensión ha brillado por su ausencia y hubo falta de competitividad hoy para nosotros. El objetivo está cumplido, pero evidentemente no me gusta perder nunca y menos con este resultado».

Admitió que «la jugada del penalti nos ha bajado la poquita tensión que habíamos logrado con los cambios, impidiéndonos la opción de remontar. A partir de ahí, el equipo ha estado plano. De ‘resaca’. No me gusta perder nunca, pero las circunstancias y la situación era la que era».

Iglesias negó que los cambios en el once inicial fueran una de las causas de la derrota de ayer. Recordó que «el equipo con el que salimos de inicio ha jugado mucho a lo largo de la temporada, no creo que ese haya sido el detonante de no haber competido como habitualmente lo hacemos. La Gimnástica ha salido con más ganas de llevarse el partido. Y nosotros venimos de semanas de muchas victorias, mucha tensión... y te relajas».