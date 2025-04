Al Cisne aún le toca sufrir para eludir el play-out de descenso

El Cisne ya sabe que no descenderá de forma directa, porque las cuatro plazas ya están adjudicadas al Lanzarote, Novás, Antequera y Zarauz, pero aún está en el aire el partido de play out de descenso, un choque a una carta que por el momento corresponde al Sevilla. Los pontevedreses no tuvieron ayer opciones ante el Burgos, que venció en partido dominical al Cisne por 36 a 32. Los de Quiños protagonizaron una floja primera parte que concluyeron con cuatro goles de desventaja. En la segunda, lograron situarse en algún momento solo dos tantos por debajo pero, como suele ser habitual en el Cisne, errores y precipitaciones impidieron la remontada.

La irregularidad a lo largo de los partidos, con momentos brillantes y fallos infantiles son la tónica de los pontevedreses a lo largo de esta complicada temporada. Ahora, los de Quiños se la juegan con los otros dos equipos cerca de la quema, el Sevilla y el Agustinos Alicante.

De ganar los dos choques pendientes, los días 3 y 17 de mayo, el Cisne se quedará un año más en División de Honor Plata. Debe jugar con dos descendidos, con una próxima visita al Amenabar en Zarauz y con el cierre de la temporada, en el Pabellón de los Deportes ante el Lanzarote. A priori los pontevedreses deberían superar ambos obstáculos, pero está claro que aún le toca sufrir hasta el final.