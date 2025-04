Iglesias, sobre su continuidad: «Todavía no se ha hablado nada»

La renovación de Yago Iglesias como entrenador del Pontevedra por una tercera temporada es el gran asunto que centra la actualidad granate, más incluso que el partido de liga que el equipo disputará este domingo (12.00 horas) en Torrelavega, sin más trascendencia que la cercanía del líder (69 puntos) al récord de puntuación de la liga del Grupo I, en posesión del Arenteiro y del Ourense CF con 73.

«Mi futuro es hasta el 4 de mayo, que es la última jornada de liga y no, todavía no se ha hablado nada. Ya lo dije a lo largo de la semana y la presidenta lo ha corroborado. Ya la temporada pasada, hasta que se acabó y pasaron unos días de reflexión, no se habló de nada y entendemos que esta temporada va a ser así. No es algo que dependa 100% de mí. Estoy centrado en los dos partidos que quedan y acabar la temporada con esos 75 puntos que me harían doblemente feliz», explicó el entrenador ribeirense, en la previa del partido ante el penúltimo, una Gimnástica de Torrelavega con su tercer entrenador del curso y ya descendida a Tercera Federación.

En cuanto a ese envite, la relajación por tener ya el objetivo del ascenso más que atado ha protagonizado la semana de trabajo del equipo. «Se palpa que la tensión se ha disipado. El equipo y su entorno estamos felices, contentos. Ha sido una semana rara en la planificación. Vamos a jugar con menos preparación, pero el motivo está justificado. Vamos a por los tres puntos, que nadie tenga la menor duda, pero la manera de hacerlo cambia con respecto a las semanas anteriores», reconocía el míster granate, después de un lunes de gira institucional y dos días de descanso antes de regresar al trabajo semanal.

La holgada situación del Pontevedra también permitirá al cuerpo técnico hacer probaturas con su esquema ante la Gimnástica que antes, por la situación liguera del conjunto lerezano, no podían darse. «Probaremos cosas que, en otro momento de la temporada, por la necesidad de tener que ganar, pues no te atreves. En el once titular nos gusta probar jugadores en distintos puestos, que sean polivalentes. Este fin de semana vamos a probar algo un poco diferente, que lo llevamos entrenando tiempo, pero la tensión de poder ganar hace que tires del freno de mano. Estas dos semanas lo podemos llevar a cabo sin ningún tipo de presión», afirmó Iglesias.

Más allá del partido, en la mente del Pontevedra está rematar la temporada el próximo domingo, con la visita del Real Ávila a Pasarón, con un gran día de fútbol. «Me encantaría poder acabar la semana que viene en Pasarón con el campo lleno, como la semana pasada. El equipo se merece una despedida a lo grande y acabar con esa imagen de Pasarón alentando y dándole el mérito que tiene a este equipo. Lo que hemos vivido este año es digno de elogiar y de darle un broche final acorde a lo que se merece», concluyó el técnico granate, que se refirió a la contratación de Víctor Valdés por parte del conjunto abulense como «un aliciente más» para acudir al partido, aunque espera que «la gente venga a ver al Pontevedra».