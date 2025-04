Doblete para encarrilar el ascenso (2-0)

El Pontevedra no falló a su cita con Pasarón y cosechó una victoria más, la décima consecutiva en su feudo, para alejar en ocho puntos al Numancia del liderato, después de la derrota soriana en el campo del Rayo Cantabria. Con este triunfo, las opciones de ascenso matemático de los granates a Primera Federación crecen considerablemente, con solo 12 puntos en disputa.

Los primeros compases del partido dejaron claras las intenciones de ambos equipos durante el encuentro. Mientras que el Pontevedra buscaba el juego raso para generar buenas opciones de disparo, el Llanera esperaba en su medio campo para elevar el balón y buscar ventajas en el contacto de los balones divididos.

En estas circunstancias, el choque de estilos no terminaba de dejar bien parado al bando granate, que aunque era el único equipo que proponía oportunidades de gol sobre el terreno de juego sufría para agrietar el cemento del Llanera.

Los asturianos, por su parte, se afanaban en castigar la salida de balón local y sacar el máximo rendimiento a sus contragolpes. Prueba de ello fue la mejor ocasión visitante, que llegó en el 23 con un disparo de Tito por la derecha que Edu Sousa despejó con buen criterio.

Por el lado del Pontevedra, solo la banda izquierda conseguía poner en apuros la maraña defensiva del Llanera, con circulaciones rápidas a través de Samu Mayo y la mordiente habitual de Chiqui, limitada al no atinar con buenas situaciones de disparo No obstante, el partido entró en un impás perjudicial para los de Yago Iglesias, que no conseguían poner en aprietos al bando rojinegro, satisfecho con dar picotazos. Un letargo al que la afición, ansiosa por no ver goles, respondió con una sonora pitada al paso de los jugadores por vestuarios.

Tras el descanso, el Pontevedra volvió a percutir sobre el área rival y recogió frutos pronto, con una ocasión nacida de las botas de Dálisson que acabó en un disparo cruzado de Chiqui que se fue por muy poco. Prácticamente a continuación, el Llanera golpeó con un lanzamiento de larga distancia de Tino que Edu Sousa despejó en una gran estirada.

Volvió a aparecer también Dálisson con otro de sus disparos largos, y el Pontevedra asumió definitivamente el control casi total del balón, sometiendo al rival en campo contrario.

Las ventajas granates aumentaron con el ingreso de Álex González y Iago Novo en cancha. En su primer balón, el mediapunta coruñés ya generó peligro con una arrancada que solo pudo ser parada con falta para el Llanera, desembocando en un tiro libre directo que Samu Mayo golpeó desviado.

La impaciencia para marcar el 1-0 empezaba a adueñarse de Pasarón y el Pontevedra lo intentaba por todos los medios, con Chiqui y Yelko sirviendo balones a falta de ese gran remate decisivo.

Fue en ese momento de fragor cuando Dálisson lograba robar un balón clave en el medio campo y conseguía prolongar el balón rápidamente a Chiqui. El extremeño colocó un centro perfecto al punto de penalti para que Rufo emergiese, cual animal de área, directo para el cabezazo que supuso el gol granate y la ovación de la hinchada.

Con el tanto a favor del Pontevedra, el Llanera arriesgó más y los granates castigaron al máximo las aperturas dejadas por los asturianos. Por ahí llegó el segundo tanto granate, con una cabalgada de Chiqui que encontró solo a Rufo en el área para que el madrileño certificase con otro gol una tarde de gloria del ariete y una nueva victoria de su equipo en Pasarón.

Suscríbete para seguir leyendo