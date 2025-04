Irazu, sobre los lesionados: «Hay que sacar el objetivo adelante por ellos»

La decepción era palpable en la valoración que el central del Pontevedra Igor Irazu hizo sobre el último desempeño de su equipo fuera de casa el pasado domingo ante el Bergantiños, donde al empate en la recta final se sumó la rotura de ligamento cruzado de Pelayo Suárez, que no jugará más esta temporada.

«La verdad es que fue un chasco, porque era un partido que lo habíamos trabajado bien. Iba todo perfecto, íbamos por delante y en un córner se nos va ahí justo. Pero el equipo está bien, para sacar lo que queda, y tenemos que estar concentrados para conseguir el objetivo», explicó Irazu, que lamentó la acción en la que su compañero se lesionó de gravedad.

«Fue un chasco muy grande, tanto el de Churre como el de Cambil como ahora Pelayo. Ha sido muy duro, pero tenemos que pensar en ellos, lo que quieren ellos es que todos juntos saquemos este objetivo por ellos y si hay que dar un paso adelante, habrá que darlo y por ellos hay que sacar esto adelante. Tengo muchas ganas de dedicárselo a ellos porque les ves en el día a día con nosotros, ahí apartados, pero debe ser muy duro. No he pasado por esa situación pero me la puedo imaginar porque he estado lesionado muchas veces», aseguró el defensor guipuzcoano, que añadió que lesiones de este calibre son el pan de cada día en el fútbol profesional y semiprofesional.

No obstante, la fortuna clasificatoria del Pontevedra esta jornada pasa por someter en Pasarón a un Llanera que va a la cabeza en puntos en la mitad final de la competición. «Está haciendo una segunda vuelta muy buena. En la ida, empatamos en su campo. Fue un campo muy complicado y son muy duros. En disputas físicas van a ir fuertes, así que vamos a tener que pelear como en todos los partidos. Ellos probablemente vendrán a defenderse con todo y tendremos que hacer como en todos los partidos: mantener el balón y meter lo antes posible y luego sacar los tres puntos», analizó Irazu, que siente que todavía hay «margen de mejora» y «ganas de demostrar» en su rendimiento individual.

