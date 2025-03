Castigo a la falta de ambición granate

El Pontevedra pensó que le bastaría con tener el control del partido pero jugó con fuego y se quemó porque el Bergantiños empató en el minuto 89 y le restó dos buenos puntos a los de Yago Iglesias. A los seis minutos se adelantaron los granates con Miguel Cuesta culminando una gran contra. Durante el final de la primera parte y todo el segundo acto el Pontevedra tuvo el control de la posesión y anuló a un rival en una gran dinámica pero pagó no marcar un segundo gol.

El inicio fue frenético. El equipo más en forma (seis victorias seguidas) Bergantiños y el líder destacado Pontevedra salieron en busca del gol con sus armas. Saltaron al césped en plan dominador los de Carballo que, a los dos minutos, gozaron de una buena ocasión con un remate de cabeza de Kensly que se marchó fuera. La réplica de los granates fue letal, contra eléctrica llevada por Dálisson que abrió el balón a la izquierda hacia Álex González quien se sacó de su pie izquierdo una fantástica ‘banana’ que remató al fondo de las mallas Miguel Cuesta demostrando que la llegada es una de sus principales virtudes. 0-1 del Pontevedra ya a los seis minutos. Se le ponía el partido muy a favor a los de Yago Iglesias pero no podían confiarse Los de Jorge Cuesta amasaban el balón y hacían retroceder metros al Pontevedra. Fruto de este empuje, la tuvo Fito Rodríguez con un gran testarazo pero aún mejor fue la parada de Edu Sousa que evitó el tanto del empate. El Pontevedra estaba replegado y buscaba ampliar la renta a la contra. Con el paso de los minutos, el partido se convirtió en un duelo de planteamientos, el de dominio y empuje del Bergantiños y el de las contras del Pontevedra. Una de ellas acabó con un remate de cabeza de Pelayo Suárez a la que respondió Santi Canedo con un paradón. En esta acción tuvo que ser atendido Pelayo Suárez porque chocó con un rival. El Bergantiños, a base de empuje, merodeaba el área granate pero el Pontevedra mejoraba con el paso de los minutos en cuanto a control de balón por lo que el partido estaba cada vez más igualado. En los minutos finales de la primera parte fue el Pontevedra el que se convirtió en el amo y señor del partido e incluso fabricó algunas acciones peligrosas como un gol anulado a Dálisson en el minuto 40. Tres minutos después el atacante pontevedrés estrelló el balón en el larguero. Los de Yago Iglesias acabaron dando una lección de oficio en los primeros 45 minutos pero no podían confiarse en la segunda parte porque la renta era mínima.

Jorge Cuesta agitó al equipo con tres cambios de una tacada. No le afectó esta circunstancia al Pontevedra que salió muy bien plantado en este segundo acto y no dejaba ningún hueco por el que pudieran penetrar los locales. Dormía el partido cuando combinaba en la parcela central e intentaba dar más velocidad a la circulación de la pelota cuando llegaba a tres cuartos de campo. En el minuto 65 Yago Iglesias hizo saltar al campo a Rufo en lugar de Miguel Cuesta con la intención de que el nueve concretara alguna de las jugadas de peligro que generaban unos granates claramente superiores. Los minutos iban pasando y, por juego, no parecía que hubiera partido porque el Pontevedra lo tenía bajo control pero en una jugada aislada el Bergantiños podía empatar. El conjunto de Yago Iglesias conseguía que no pasara nada por lo que del partido solo se puso reseñar la lesión de rodilla de Pelayo, que parece grave. Fue retirado en brazos de sus compañeros. El Pontevedra monopolizaba el balón pero no conseguía hacerle llegar balones a Rufo por lo que seguía sin anotar un segundo gol que le diera la tranquilidad. Y como la renta era mínima, lo acabaron pagando porque, a falta de un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario, el Bergantiños botó un saque de esquina y, en pleno barullo dentro del área, Tiago Rodríguez acabó metiendo el pie para batir a Edu Sousa. Mazazo para los granates que pagaron su falta de voluntad por buscar un segundo gol. Durante los seis minutos de añadido que dio el colegiado Bordons Romero, al Pontevedra le entraron las prisas y cayó en la precipitación.