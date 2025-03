Iglesias: «Qué mejor que ahora para volver a la senda de la victoria fuera»

«Creo que siempre y cuando el equipo siga el camino y dando sensaciones de estar en los partidos estaremos más cerca de volver a ganar, aunque somos conscientes de que todavía no hemos conseguido los tres puntos fuera de casa este año. Pero qué mejor momento que ahora para volver a la senda de la victoria», eran las palabras de Yago Iglesias ayer ante el inminente encuentro que el Pontevedra mantendrá mañana contra el Bergantiños, en Carballo. Sabedor del peso que supone no haber llegado aún a saborear los tres puntos fuera en los últimos meses, el entrenador insistió en el trabajo que está haciendo el equipo y su confianza en los jugadores, pero se mantuvo firme al recordar que se trata de un deporte donde la suerte juega un papel importante. «Como todo cumplir los objetivos tiene que ser consecuencia de hacer muchas cosas bien. Vamos a Carballo a hacer un buen partido y todo lo necesario para conseguir los tres puntos. Pero esto es fútbol y, a veces, no sale. Mientras hagamos cosas para estar en el partido, estaremos más cerca de lograrlo».

Igualmente valoró el giro de tuerca que el equipo carballés dio tras entrar en barrena. «Creo que la temporada del Bergantiños está siendo muy notoria. Es un equipo valiente, que intenta dominar desde la posesión de balón. Sobre todo este año por el buen hacer del equipo, que creo que está compitiendo muy, muy, muy bien. Si a todo eso le sumas la dinámica positiva que traen... Las estadísticas que tenemos en la categoría así lo dicen, también que tanto Pontevedra como Valladolid, Fabril y Bergantiños, somos los equipos dominadores en cuanto a posesión, a darle importancia a la pelota. Y muestra de ello es el rendimiento que están dando. Somos conscientes, pero sabemos a dónde vamos y el plan de partido que queremos sacar.

El míster destacó lo bien que ha sentado al equipo el descanso de dos días que ha tenido. «Llevábamos muchas semanas entrenando de forma continuada. Y tres partidos en siete días. Queríamos descansar un poco físicamente, pero sobre todo mentalmente para el arreón final de seis partidos que nos quedan». Y subrayó la calidad en el juego de los equipos con los que se medirá próximamente. «No me gusta hablar de lo que va a pasar la semana que viene, vamos partido a partido, pero las dos próximas jornadas nos vamos a enfrentar a los dos mejores equipos de las cinco últimas jornadas. Tanto Bergantiños como Llanera están rindiendo a un nivel altísimo. Tenemos eso muy claro, con lo cual estamos focalizados».

El defensa Pelayo ayer «entrenó con normalidad», pero aún queda por ver si las molestias que sigue sintiendo remiten en el entrenamiento de hoy y «podemos contar con él en Carballo».

Las 300 entradas disponibles han sido vendidas. «Esto es lo más bonito, el apoyo de la afición».