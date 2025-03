Iago Novo: «Toca ponerse el mono e ir a un campo difícil»

Uno de los factores clave del Pontevedra saliendo del banquillo está siendo la aportación de futbolistas como Iago Novo (Fene, 1998), que destacó este miércoles el buen momento anímico que atraviesa el equipo después de dos victorias seguidas que sitúan a los granates líderes con siete puntos de ventaja.

«El vestuario está muy contento por los dos resultados a favor y los puntos que le sacamos al segundo clasificado, pero ya toca ponerse el mono de trabajo e ir a un campo muy difícil como es el de As Eiroas», explicó Novo, que prefiere no hacer cuentas todavía sobre el ascenso directo, a falta de seis jornadas por jugarse.

El atacante del conjunto lerezano ofreció también su punto de vista sobre toda la polémica generada por el encontronazo de Yelko Pino, ya sustituido, con el linier en una de las últimas jugadas del Pontevedra-Numancia, que cortó una contra prometedora del extremo ecuatoriano del conjunto soriano Steven Góngora.

«Al final, no quieres verlo, pero te acaba saliendo en las redes sociales. Nosotros estamos ajenos a eso, nos concentramos en entrenar cada día y jugar cada domingo. Yelko, como dijo en rueda de prensa, le era un poco indiferente. Yelko sabe cómo es y está tranquilo por eso. Estamos concentrados en lo nuestro, sabemos lo que hacemos bien y lo que no y eso se está viendo en los resultados en el campo», aseguró el futbolista, que destacó el estado de forma de un Bergantiños muy sólido en su campo, As Eiroas, de hierba artificial.

«Vienen de seis victorias seguidas. Vienen de una racha muy buena, son muy buen equipo. Personalmente me gusta mucho cómo juegan, tienen comportamientos similares a nuestra idea de juego y el campo es muy difícil. Habrá que ponerse el mono de trabajo otra vez», reiteró el jugador, protagonista desde el banquillo en tres de los últimos cuatro encuentros.

Sobre el equipo de Carballo, que llega a la cita con seis victorias seguidas en su haber, Novo destaca las similitudes de su modelo de juego con el del Pontevedra. «Va a ser bastante similar, porque ellos también quieren ser protagonistas con el balón como nosotros, tienen buen pie también y están adaptados a su campo. Por eso va a ser un partido difícil».

Con motivo del partido y del desplazamiento de centenares de aficionados previsto para el domingo, el mediocampista granate subrayó la comunión que existe entre equipo y afición por los objetivos de final de temporada. «Nosotros disfrutamos de verlos ayudándonos, animándonos, verlos felices. Es un plus que nos ayuda a seguir luchando por el objetivo», añadió Novo, que analizaba en clave de broma la posibilidad de marcar el gol definitivo que dé el ascenso a Primera Federación a los de Yago Iglesias.

«Ojalá, aunque la última vez que marqué perdimos [risas]. Igual prefiero no meter, que lo meta otro y ascender», concluyó.

