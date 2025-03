Yelko, sobre las críticas de Aitor Calle: «Entiendo que perder duele»

La comparecencia posterior al encuentro del Pontevedra en Pasarón contra el Coruxo sirvió para dar cuenta del triunfo ante el equipo vigués, que pone a los granates líderes con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, pero también para zanjar la polémica del pasado miércoles en la jugada final ante el Numancia, donde el encontronazo entre el linier y un sustituido Yelko Pino altera el contraataque de Góngora.

En ese sentido, el número diez del Pontevedra salió al paso de las críticas del técnico rival Aitor Calle, que tildó la jugada de «artimaña» y afirmó de Pino que «jamás pensaría que un jugador de su talla haría algo así».

Tras el partido contra el Coruxo, Yelko fue claro y conciso respecto a su intervención fortuita en la jugada. «A mí me son totalmente indiferentes las palabras del entrenador del Numancia. Totalmente indiferentes. Pero creo que falta a la verdad. Yo, en ningún momento, entro al campo antes de chocar con el línea. Creo que ni mucho menos estaba nada premeditado, pero entiendo que perder duele y esas palabras lo reafirman», aseguró el jugador vigués, en su primera aparición pública tras lo sucedido.

Un argumento, el de la involuntariedad de la acción, que también fue defendido por el técnico del conjunto granate, que calificó de «poco ético» la afirmación de Calle de que la jugada podía haber sido planeada por el cuerpo técnico.

«Hay una infracción porque Yelko entorpece, pero no entorpece a Góngora de forma directa en la jugada, sino que entorpece al línea. Es el línea el que se lleva por delante a Yelko. ¿Por qué? Porque Yelko está apirolao. Está metido en la jugada y además está gritando kiricocho, kiricocho como en el Mundial el que falla el penalti. Y lo hace en los entrenamientos cuando juega para que falle el compañero. Lo que quise decir en rueda de prensa es que no hay ninguna imagen en la que yo le diga a Yelko que es el momento, como si fuese una jugada ensayada», explicó Iglesias, que reiteró la gravedad de la acusación.

«Yelko está jodido y estuvo jodido toda la semana. ¿Por qué? Porque es un apirolao. Le viene la jugada, le coge el línea de por medio. No deja hacer el trabajo al línea y le entorpece. Pero de ahí a que se meta al campo… en ningún momento toca el balón ni le hace falta al jugador. Vamos hombre, eso sería muy grave. Eso esun lance. ¿Que no tendría que estar ahí de pie? Como tampoco su banquillo ni el resto de jugadores de nuestro banquillo, pero lo ves en el día a día», añadió.

Por su parte, el futbolista granate agradeció tras el encuentro del domingo la calurosa ovación de la hinchada local, que le hizo dar un paso adelante en los agradecimientos después del pitido final con un cántico en su nombre.

«Sinceramente, quería darles las gracias. Creo que esta semana ha sido un poquito complicada para mí con todo lo que ha pasado y de verdad, lo digo desde aquí, les agradezco un montón ese apoyo que me dan, no solo hoy, sino cada partido. Ya son cuatro años. Me siento parte de ellos, parte de este club, de esta ciudad y este tipo de cosas me llegan al corazón. Darles las gracias porque siempre están y siempre van a estar. De corazón que vamos a darlo todo por darles una alegría», apuntó.

Suscríbete para seguir leyendo