«Hay que seguir con el día a día y no desviarnos»

Alegría, serenidad y cautela fueron las emociones que el técnico del Pontevedra, Yago Iglesias, sacó a relucir después del triunfo de los suyos al Coruxo, en un paso de gigante por el título tras la derrota del Numancia. «Todavía quedan 18 puntos. La semana no empezó muy bien pero acabó bien alto en todos los sentidos. Es dificilísimo puntuar cada fin de semana. Es para darle la enhorabuena al equipo por cómo ha sabido sufrir», aseguró el técnico granate, que mantiene los pies en la tierra con respecto al objetivo final.

«Quiero que cale el mensaje de que hay que ser optimista y que todos nos merecemos vivir un año bonito, pero todavía es pronto. Hay que creerlo, en esa línea estamos, un pasito más. Se me hace larguísimo pensar que nos quedan seis partidos», admitió Iglesias.

En cuanto a la posibilidad de que el equipo se tome las cosas con más calma tras los resultados ocurridos en esta jornada, el preparador del Pontevedra fue claro al respecto. «Con este colchón de puntos, nos da más margen al cuerpo técnico para apretar todavía más. Hemos venido a jugar sin hablar en nada de lo que ocurrió por la mañana. Estamos muy centrados en nosotros y hay que seguir con el plan del día a día y no desviarnos. Estamos en buen camino y seguimos trabajando duro», aseguró.

Acerca de las polémicas declaraciones del técnico del Numancia, Aitor Calle, sobre unasupuesta orquestada interrupción de la jugada final de Góngora.«Me han dicho que no ha hablado muy bien de mí. No le he escuchado ni lo voy a escuchar. Me comentan que se ha dicho que yo tenía un jugador preparado para cortar. Yelko entorpece al linier, no al jugador. Lo que quise decir en rueda de prensa es que dentro de la vorágine del descuento, los que se levantan desde el banquillo intentan desconcentrar desde fuera. De ahí a que yo sea el artífice de todo esto, me parece increíble y poco ético», zanjó Iglesias.