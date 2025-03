El Pontevedra se atasca fuera de casa

El Pontevedra encajó una dolorosa derrota en su visita al campo del Avilés por 1-0, en un partido donde los asturianos marcaron su único gol en la primera parte, obra de Javi Cueto, pero los gallegos tuvieron las mejores ocasiones, sobre todo, en una buena segunda parte, pero no pudieron derribar el muro defensivo de su rival. Con este tropiezo, los de Yago Iglesias siguen como líderes con 53 puntos gracias al empate del sábado del Numancia en su campo ante el Laredo.

El partido estuvo rodeado de una gran expectación, con un gran ambiente en las gradas y con dos equipos dispuestos a ofrecer su mejor versión. El Pontevedra ofreció una floja imagen en la primera parte y.el Avilés imprimió un alto ritmo de juego.

En el minuto 13 hubo el primer acercamiento peligroso favorable para el Pontevedra en un saque de falta botado por Yelko Pino, el portero local Álvaro dudó en la salida y su compañero, el central Babín, casi marcó en propia puerta, pero su despeje de cabeza se marchó a saque de esquina. La respuesta no tardó en llegar para el conjunto asturiano que tuvo su primera ocasión cuando se cumplió el primer cuarto de hora del partido en un balón que recibió Santamaría, quien recortó a su par y su disparo seco lo detuvo bien colocado el portero Edu Sousa.

Ell Avilés tenía mayor verticalidad en la zona de ataque. De nuevo, un incisivo Santamaría comenzó una nueva jugada de peligro para los locales, abriendo el balón a la zona derecha en la línea de tres cuartos a la posición de Soler, quien realizó un centro al área que interceptó bien colocado Edu Sousa en el minuto 17.

A la siguiente ocasión no perdonó el Avilés, adelantándose en el marcador a los 25 minutos. La jugada comenzó en la zona central, donde José Martínez metió un balón en largo, que recibió Viti por el flanco izquierdo y su centro medido lo recogió Javi Cueto, quien controló dentro del área y batió por bajo al portero visitante. El delantero local marcó su noveno gol de la temporada, pichichi de su equipo. Al Pontevedra no le tocó otra que buscar una rápida reacción. El técnico visitante, Yago Iglesias, decidió mover ficha sobre el terreno de juego en la parte de arriba. Chiqui, que comenzó jugando por banda derecha, permutó a la parte izquierda, mientras que Brais, que inició el partido por la izquierda, pasó a ocupar el flanco derecho, para tratar de crear más problemas a la zaga local. En la línea medular, Yelko decidió tomar el mando de las operaciones. Los pontevedreses trataron de imprimir un ritmo más rápido, pero se encontró a un rival que no le permitió jugar cómodo, debido a la fuerte presión a la que le sometió en la primera parte.

El balón pasó a ser del conjunto gallego, pero tuvo problemas para buscar espacios, aunque Chiqui y Álex González encontraron más huecos por la zona izquierda. Sería Álex González el que tuviera la última ocasión del primer tiempo con un disparo desde fuera del área que se marchó alto.

Tras el paso por los vestuarios, el Pontevedra le metió una marcha más al partido y comenzó a realizar un juego más combinativo, moviendo más el balón y suyo fue el dominio territorial creando las mejores ocasiones. Yelko Pino y Samu buscaron abrir el juego continuamente por las bandas. El lateral izquierdo Álex González llevó mucho peligro por su carril y tuvo una gran ocasión para empatar en un balón que controló dentro del área y su disparo lo sacó a córner con una mano prodigiosa el meta Álvaro en el 51.

El ariete Rufo tuvo otra buena oportunidad, pero su remate dentro del área fue interceptado providencial por un zaguero local.(53). Yelko Pino dispuso de otra ocasión, pero su remate salió alto (57). Los locales se atrincheraron atrás ante las ofensivas del Pontevedra, que pudo marcar en sendos remates de Chiqui (62 y 88), Miguel Cuesta (74), Pelayo (87) y Dalisson (86 y 93), pero el balón no quiso entrar, unas veces por la acertada intervención del meta Álvaro, otras se marcharon fuera y también se toparon con el muro defensivo de los avilesinos. Al final, amarga derrota para un conjunto pontevedrés al que solo le faltó el premio del gol, aunque sigue conservando el liderato.