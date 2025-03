Yago Iglesias: «No pensamos más allá del domingo, solo existe el Avilés»

La lucha por el ascenso directo a Primera Federación encara este domingo (17.00 horas) en tierras asturianas un nuevo episodio para el Pontevedra, que visitará a un Real Avilés reforzado por un 2025 inmaculado, sin derrotas hasta la fecha. En ese sentido, el entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias se deshizo en elogios con el rival.

«Son tres puntos más, pero teniendo un margen de que nos quedarán ocho partidos y que es importante puntuar. Sabemos de la dificultad del desplazamiento, de la entidad del rival, no solo por lo que dice la clasificación, sino por la plantilla, las pretensiones que tenían desde el inicio y el buen hacer que están teniendo en la liga», matizó, destacando su evolución.

«Han evolucionado a nivel clasificatorio y de juego con respecto a cuando nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta. Su dinámica positiva no es por azar y no vamos a descubrir su plantilla, que es de muchísimo nivel».

Además, e técnico granate abordó la situación en la que se encuentra uno de los dos delanteros puros de la plantilla, Carlos López «Charly», que tuvo que abandonar el césped la jornada pasada minutos después de marcar el gol decisivo. «Las pruebas han detectado una lesión en el abductor. Va a estar un tiempo parado, en torno a tres o cuatro semanas. A ver cómo evoluciona y los servicios médicos nos irán informando de su situación. Para estas dos semanas, no contamos con él», detalló.

La parte positiva del capítulo de bajas del Pontevedra la encabezó esta semana la recuperación de Dálisson de Almeida, que comienza a ver la luz al final del túnel tras su lesión de más de dos meses de duración en la pierna. «Vamos a ver el entrenamiento de mañana. Esta semana, ha entrado paulatinamente, haciendo sesiones enteras o condicionando su trabajo. Hay que esperar a cómo llega 24 horas después del esfuerzo que ha hecho hoy. Veremos a ver si contamos con él para esta semana o esperamos un poquito más, pero él ya ha hecho gran parte de la semana con el grupo y eso es una buena noticia», añadió Iglesias.

En ese sentido, el preparador granate se mostró consciente de la necesidad de dosificar efectivos, con una semana de tres partidos que se asemeja al periplo del equipo en la Copa del Rey. «A lo largo de esta semana vamos a tener que dosificar. El cuándo y el dónde no está del todo claro y si lo estuviera, no lo iba a desvelar. Todos van a ser importantes y van a jugar. En este momento, ratifico que el partido más importante es el que toca. No pensamos más allá del domingo a las cinco. Cuando salgamos de ese partido, analizaremos cuál será la mejor alineación para el siguiente. Ahora solo existe Avilés y lo que pase de hoy en 48 horas», sentenció.

