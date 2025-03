El Salgueiriños aborda el papel de la mujer en el deporte

Después de la apuesta realizada por el fútbol femenino en su 60 aniversario en 2023, el Salgueiriños Club de Fútbol continúa en su labor de impulso a esta disciplina deportiva con un nuevo acto hoy a las 17.30 horas en el salón de actos de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de la UVigo, una charla titulada As mulleres no deporte, con la que quieren promover «el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en condiciones de igualdad y reflejar una imagen positiva de las mujeres en el deporte».

El coloquio, moderado por la periodista deportiva Lara Sáez, contará con las intervenciones de la vicepresidenta del Salgueiriños, Lina Garrido; la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo; la edil de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías; la directiva del Celta Xisela Aranda Laura Centoira coach deportiva del Celta, y la periodista deportiva Paula Montes, además de las capitanas del Salgueiriños sénior, Carolina Juncal y Clara García, y la doctora en Ciencias del Deporte Marián Fernández. Ellas abordarán temáticas como la situación del fútbol femenino, el tratamiento del deporte femenino en los medios. o la violencia en el deporte.