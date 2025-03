Brais Abelenda: «Sumamos tres puntos y a seguir en la pelea»

Uno de los protagonistas en el triunfo del Pontevedra el pasado domingo en Pasarón ante el Guijuelo fue Brais Abelenda, que abordó con optimismo el regreso de los granates al liderato después de su tercera titularidad en casa tras su fichaje.

«Al final, creo que generamos mucho. En la primera parte tuvimos bastantes llegadas. En la segunda, no pudimos materializar ni tener tanta eficacia como pudo ser en otros días, pero sumamos los tres puntos, que es lo importante. Volvemos a ganar, portería a cero que también es importante, porque estuvimos muy sólidos atrás. Y nada, tres puntos y a seguir en la pelea. Una jornada menos», valoró el futbolista valdubrés, que disputó 64 minutos ante los salmantinos antes de ser sustituido por Xabi Domínguez.

Sobre la situación en la que se encuentra la temporada, con nueve jornadas por delante y todo por decidirse en el ascenso y la salvación, Abelenda destacó que es la hora de la verdad para el Pontevedra y contextualizó la importancia de los últimos resultados del equipo.

«Lo comentábamos ahora en el vestuario. Hay muy pocos goles, la gente trata de no cometer errores, de no arriesgar mucho. Cada punto es vital y nosotros cuando vamos afuera, nos cuesta un poquito más. Los equipos tratan de cerrarse más, porque saben que con eso quizás pueden generarnos más incertidumbre en resultados más cortos. Jugar fuera cuesta y por eso hay que darle valor a las victorias y a puntos como el del Marino»

Incertidumbre con Charly

Una de las notas negativas del encuentro del Pontevedra fue la sustitución del delantero Carlos López «Charly», que abandonó el terreno de juego en el minuto 37 a causa de una lesión muscular. El propio jugador, autor del único gol del encuentro, analizó la incógnita de su situación tras el partido.

«Es el típico pinchazo que se nota en el abductor. Todavía es muy pronto, no sé cuándo me haré pruebas, supongo que en los siguientes días. No sé decir todavía. A ver si es poco y no es mucha cosa», reiteró el delantero granate.

Su ausencia para el futuro más inmediato del Pontevedra también fue analizada por Yago Iglesias, que espera que López esté fuera de combate durante más de una semana.

Una baja sensible para los granates en este tramo final de temporada, que por ahora se suma a la fase final de la recuperación del máximo goleador del equipo, Dálisson de Almeida, inactivo desde hace casi dos meses por su lesión entre la zona muscular y tendinosa de la pierna.

