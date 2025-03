«Lo más positivo del partido son los tres puntos»

La gran primera parte del Pontevedra fue lo que más ensalzó tras el partido Yago Iglesias, después de que su equipo venciese al Guijuelo para reconquistar el liderato tras la derrota del Numancia en casa del Marino de Luanco.

«La primera parte estuvimos muy, muy bien. Me viene a la cabeza una única llegada de ellos, en una mala salida de balón que sacan un córner que acaba con parada de Edu. En la segunda tienen dos llegadas, una que no acaba en nada y otra que Yelko defiende muy bien en segunda línea. El resto ha sido control por nuestra parte, mucho juego en campo contrario y con situaciones suficientes para que el marcador fuese más abultado. Lo más positivo son los tres puntos», valoró el ribeirense.

Sobre la derrota de su más directo rival por el título de liga, Iglesias tiene claro que hay que afrontar con expectación los dos meses que quedan para el desenlace del campeonato y la lucha encarnizada entre sorianos y granates.

«Hay que ser conscientes de la igualdad que hay y la importancia de puntuar en casa y seguir con este nivel de juego y de resultados. Viene un momento ilusionante que hay que recibir con los brazos abiertos y mentalidad positiva porque el equipo tiene argumentos suficientes para estar convencido de que vamos a pasarlo bien», aseguró el preparador granate.

Entre los aspectos negativos del partido estuvo la lesión del delantero Carlos López «Charly», que tuvo que abandonar el campo diez minutos después de marcar el único gol del partido por un pinchazo muscular en la zona del abductor.

«Se acaba de lesionar. Él nota un pinchazo en el abductor. Veremos... hasta que le hagan pruebas. A ver qué sensaciones tiene. Nunca es buena noticia y sobre todo con esa sensación de picazo. Al estar perfectamente y notar un pinchazo, hace ver que no va a ser algo de una semana. Vamos a esperar y esperemos que no sea nada grave», afirmó.