El Pontevedra, a por la recta final de liga

Hacer de Pasarón un fortín es el objetivo que se plantea hoy (17.00 horas) el Pontevedra, que recibe al Guijuelo con la necesidad imperiosa de conseguir todos los puntos posibles en casa para plantear la alternativa más seria a un Numancia que solo ha perdido un partido hasta la fecha.

Los granates no podrán contar de nuevo con su máximo goleador, Dálisson de Almeida, que viajó la jornada pasada a Cantabria para forzar su quinta tarjeta amarilla y así cumplir la sanción antes del tramo final de temporada, con el propio jugador en plena recuperación de esa lesión muscular y tendinosa en la pierna que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Su ausencia se une a otra sanción como la del central Pelayo Suárez, fijo en la rotación desde su llegada, que vio la tarjeta roja ante el Rayo Cantabria por tratar de parar una ocasión clara del filial racinguista tras una rigurosa mano local en el área. Como ya ocurrió en la jornada 19, en la que el futbolista asturiano se perdió el partido ante el Compostela tras cumplir ciclo de amarillas, la reconfiguración defensiva podría pasar por ubicar a Benjamín Garay en la posición de central y dejar los laterales a Javier Fontán y Héctor Hernández.

Sin ambos efectivos claves, el cuadro lerezano buscará llevar la batuta en todo momento en su cara a cara contra el bando salmantino, que lucha por la permanencia tras acumular solo cuatro victorias (y dos derrotas) en las últimas quince jornadas. Dos de esos cuatro triunfos llegaron lejos de su complicado feudo y en tierras gallegas: en O Vao contra el Coruxo (0-1) y en As Eiroas ante el Bergantiños (2-3).

En ese sentido, todavía permanece en la retina de los de Yago Iglesias el planteamiento ultradefensivo del último equipo que visitó Pasarón, un Escobedo en la misma situación clasificatoria que el Guijuelo y que se parapetó con cinco y hasta seis defensas para paliar sin éxito el ataque granate.

No obstante, las previsiones para el cuerpo técnico del Pontevedra es que el rival sea un conjunto propositivo, con ganas de cargar con la iniciativa del encuentro y plantar cara en su propio juego a los locales, que no contemplan otro resultado que no sea la victoria entre los muros de Pasarón.

Como en semanas previas, será clave también el comportamiento del césped del campo de O Burgo, severamente afectado en el centro del campo y toda la zona del área correspondiente al Fondo Sur. En esa línea, el protagonismo del Pontevedra pasará por capitalizar la mayoría de las ocasiones que pueda cristalizar en la otra parcela del campo, por donde han llegado casi todos los goles en los últimos partidos desde que las intensas lluvias –que obligaron a suspender la jornada 20 el enero pasado– maltrataron el tapiz de juego de Pasarón.

