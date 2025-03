Yago Iglesias advierte sobre la recta final de liga: «No hay rival sencillo»

Con el margen de error en mínimos históricos para la temporada, el Pontevedra vuelve a la carga en liga con la visita del Guijuelo este domingo (17.00 horas) a Pasarón. Los de Yago Iglesias, sin Dálisson ni Pelayo en este choque, son ya conscientes del momento crítico en la lucha por el liderato.

«Ahora entramos en el momento de la competición en el que se juegan los objetivos de cada club. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, que no es nada fácil pelear por un primer puesto. Ganar una liga es muy difícil. Se consigue por pequeños detalles, por ventajas mínimas. Tanto Numancia como nosotros estamos a un nivel muy alto, pero quedan jornadas suficientes para que el Ávila se cuele. Nuestro objetivo es intentar no fallar de aquí a final de temporada y estar en la lucha hasta el final», detalló el técnico.

Sobre el rival de este fin de semana, el técnico del Pontevedra aseguró que los salmantinos hacen muchas cosas bien con balón y tratarán de plantear un partido igualado. «Es un equipo que se adapta bien a los rivales, con una identidad muy marcada en fase ofensiva. Les gusta tener la pelota y disputar la posesión, crecer en base al control del juego. Eso es una marca de su nuevo entrenador. En defensa se adaptan a lo que el rival hace. Creemos que vendrán a jugar de tú a tú y un equipo que nos va a intentar incomodar sin él. Estamos preparados para lo que nos planteen», analizó el ribeirense, que ve en el calendario sumar de tres en tres en casa como algo fundamental.

A mayores, Iglesias insistió en hacer un balance positivo del rendimiento de su plantilla, en un contexto en el que su equipo es de los pocos que ha jugado play-off la pasada temporada y sigue manteniendo este curso las aspiraciones de ser campeón. En ese sentido, contextualizó el estado de su equipo en liga.

«Aquí no hay rival sencillo. Ves los partidos y no hay goleadas. Todo es 0-1, 1-0, 2-1, mucho empate. Eso habla de la dificultad de la categoría. Estamos en el camino, entramos en el momento importante de la temporada. Estamos en un buen momento, independientemente de haber perdido la última jornada, porque con uno menos generamos, tuvimos ocasiones y no fuimos con frustración de no habernos llevado un punto. Creo que vienen dos meses muy ilusionantes, tensos porque nos lo jugamos todo, pero es así. Hay que ir a cara de perro independientemente del rival», concluyó.

