Yago Iglesias: «Nos hemos sentido perjudicados por el árbitro»

Muy enfadado estaba ayer tras el partido el técnico granate Yago Iglesias, que hizo un balance «negativo por el resultado pero creo que en este campo el único equipo que quiso ganar fue el Pontevedra. Creo que con once y con diez el equipo fue superior al Rayo Cantabria. Ellos hicieron su partido, remontaron el 0-1 y en las llegadas que tuvieron sacaron el máximo rendimiento para lo que se vio en el partido. Además, fuimos muy perjudicados por el arbitraje del encuentro. Hay equipos que se quejan y nosotros vamos a hacerlo también porque lo que hemos visto nos perjudica de cara a lo que nos queda en las próximas jornadas a nivel clasificatorio».

Sobre las acciones polémicas, señaló que: «nosotros teníamos el partido controlado pero ellos lo remontaron con una falta y un penalti. Son acciones de mérito del Rayo Cantabria y de demérito nuestro porque no defendemos bien pero en el inicio de la segunda parte estábamos jugando muy bien, teníamos el partido controlado generando muchas ocasiones y creo que se debe ser igualitario e incluso los del Rayo Cantabria han reconocido que ha sido mano y ha sido una jugada clave porque en la siguiente jugada se produce la expulsión de Pelayo en una acción que no es jugada manifiesta de gol ni de coña,. Viene precedida porque nuestra línea defensiva se queda parada por protestar la acción anterior y esperar que piten el penalti. Esta acción cambia totalmente el partido y esto se tiene que decir. Y aún con diez somos claros dominadores y el portero de ellos es el mejor del partido. Debemos analizar porqué hemos encajado esos dos goles en la primera parte pero creo que el Pontevedra ha demostrado porqué era el líder. Hemos demostrado que queremos ganar la liga y estar en otro nivel la temporada que viene por lo que hoy no puedo decir nada a mis jugadores».

También se le preguntó por qué no jugó Dálisson ni un minuto a pesar de estar en el banquillo. Indicó que «la afición del Pontevedra sabe que Dálisson está lesionado y sabe que tiene cuatro tarjetas y al final hemos hecho un movimiento que nos libera a Dálisson para lo que resta de temporada».

Sobre el duelo con el Numancia en las diez jornadas que quedan, Yago Iglesias afirmó que «nosotros vamos a centrarnos en nosotros mismos pero hoy nos vamos muy enfadados. Estoy enfadado, hoy nos vamos perjudicados. A los jugadores les voy a dar la enhorabuena porque han competido perfectamente, han sabido jugar el partido y el Pontevedra ha merecido, cuanto menos, empatar este partido. El fútbol son pequeños detalles, hasta el penalti lo para Edu y el rechace le vuelve a caer al jugador rival».