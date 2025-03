El Pontevedra cae con polémica

Dura e inmerecida derrota del Pontevedra en su visita al filial del Racing, tras la que cede el liderato al Numancia. Los granates se quejaron de la actuación arbitral porque tras protestar un claro penalti por una mano en la jugada posterior Pelayo Suárez fue expulsado. Incluso con diez fueron superiores los gallegos pero se fueron de vacío de Astillero y sus resultados a domicilio empiezan a ser preocupantes, cuatro partidos sin ganar. De hecho, esta racha les ha costado ceder la primera posición.

Los compases iniciales del encuentro fueron de dominio de un motivado conjunto santanderino, más atrevido e incisivo que en jornadas precedentes. Suya fue la primera llegada con peligro a los cinco minutos, tras un despeje defectuoso de cabeza. Sobrepasados los diez primeros minutos, el líder fue cogiéndole el pulso al encuentro, pasando a controlar el partido, con posesiones más largas y merodeando el área del conjunto rayista. Fruto de ese dominio, en el minuto 17 llegó la primera gran ocasión del Pontevedra, tras un gran centro de Álex González, que Abelenda remató de cabeza para enviar el balón junto al palo. En el 28 fue Garay el que lo intentó, con un zapatazo lejano que atrapó sin problemas Álvaro Jiménez.

Superada la primera hora de encuentro, el líder encontró el premio a su insistencia. Fue tras una internada de Chiqui por la banda izquierda, con centro al área hacia Iago Novo, que tras un primer intento que rechazó Gomeza, a la segunda, batió de disparo cruzado al portero local. Poco duró la alegría, ya que dos minutos después, una acción individual de Ángel Pérez ganando la línea de fondo, finalizó con un disparo a bocajarro que rechazo Edu Sousa, pero Izan Yurrieta sobre la misma línea de gol, empujó el balón a la red. El tanto encajado no alteró el guión del partido, que continuó siendo de dominio del conjunto granate. En el 38, Samu Mayo probó fortuna con un disparo lejano que desvió Álvaro Jiménez con una gran intervención.

Y lo que son las cosas, en un despiste defensivo, un balón en profundidad sobre Ángel Pérez terminó con derribo de Edu en el mano a mano, señalando el colegiado penalti. Edu rechazó su lanzamiento en primera instancia, pero el balón le volvió al propio Dani González, que a la segunda no perdonó. Demasiado castigo el recibido por el líder, tras unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que fue mejor.

La segunda mitad estuvo marcada por dos acciones polémicas en la misma jugada, que acabaron por decantar el partido. Una mano en el área local que el colegiado no señaló y en la contra, Pelayo Suárez fue expulsado por derribar a Iñigo López cuando era el último defensor. Esta acción condicionaría el resto del partido y provocó que la expedición granate se marchara muy disgustada de Astillero.

Pese a las adversidades, el Pontevedra tuvo ocasiones para haber rescatado por lo menos un punto, pero Álvaro Jiménez, le negó el gol a Abelenda en un remate a bocajarro en el minuto 74 y a Yelko Pino, en el 80. Y es que, a pesar de jugar con uno menos el Pontevedra fue superior al Rayo Cantabria. Los de Yago Iglesias tiraron de casta y, con una gran actitud, siguieron monopolizando la posesión del balón, jugando en campo contrario y llegando con peligro sobre las inmediaciones del área rayista y de un Jiménez que fue el mejor del partido. El dominio y la superioridad del Pontevedra ante un rival encerrado atrás a pesar de jugar en superioridad, fueron estériles. Tras esta derrota, ahora los de Yago Iglesias no pueden fallar en Pasarón.

La anécdota la protagonizó Dálisson, que fue convocado pese a estar lesionado. ¿La razón? Forzar desde el banquillo la quinta amarilla, por observaciones al árbitro, y poder regresar «limpio» al tramo final de la liga.