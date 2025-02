«En el Mundial, me gustaría dar un pasito adelante»

Tras consolidar a inicios de febrero su lugar como la mejor taekwondista del país en -62 kilos, Arlet Ortiz (Marín, 2001) arrancó 2025 de la mejor manera, con un Campeonato de España más –el quinto– para nutrir un palmarés cada vez más amplio. Con el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) como base de operaciones y aupada por el Plan Social de Ence, su futuro apunta a la ciudad china de Wuxi, donde se celebra en octubre el Mundial.

El Nacional de Córdoba fue un éxito rotundo. ¿Qué supone este nuevo oro nacional?

Llevo desde los 17 años siendo parte del equipo nacional y este es mi quinto título absoluto. En los Campeonatos de España anteriores, en 2023 y 2024, perdí en finales y en semifinales. Tenía ganas de quitarme esa espinita que tenía clavada y quedar primera. Con mucha ilusión, siempre es un orgullo y un impulso conseguirlo.

Ese triplete de títulos entre usted, Iván García y Sergio Troitiño deja en muy buen lugar al taekwondo marinense.

El Club Mat’s trabaja muy bien con nosotros, nos ayuda mucho y salimos a muchos campeonatos con ellos, que muchas veces se pierde eso al estar en la selección. Tenemos que agradecer mucho al Mat’s y al CGTD, porque acabamos viniendo aquí a formarnos como más élite. Somos un club que aunque lo intenta, tenemos pocos recursos y se notan las ganas cuando las hay.

Comenta el papel que juega el CGTD. Es un espacio clave para poder estar entre los mejores.

Al final, el Mat’s, aunque estemos nosotros, no hay tantas chicas. Iván y Sergio se me quedan muy grandes y lo demás son niños muy pequeños. Es un salto generacional muy grande y no podría seguir allí. Aquí, al venir gente de otros clubes, siempre te complementas un poquito más y a mí, me pones a un chico de un peso bajito y me puedo seguir entrenando. Con las chicas, también muy bien. En un CAR [Centro de Alto Rendimiento] tienes esa presión de que todo el mundo quiere estar y aquí es distinto, porque hay más niños y te da otra perspectiva. También los niños a veces son más fluidos, hacen cosas que no te esperas y tienes que estar más atento [risas].

El oro le sitúa como la número uno de España en su peso.

Tenemos un ránking olímpico y uno mundial. Dentro de España tenemos el nacional y el primero es el que va al Mundial. Ahora mismo hemos tenido dos campeonatos de ránking y gané en diciembre y ahora este. Aún nos quedan muchos campeonatos, así que hay que seguir adelante. Nos falta la semana que viene Holanda, además de Serbia, el Open de España y la President’s Cup de Europa.

¿Cómo ve sus opciones en ese Mundial?

Yo ahora no me veo en negativo. Solo me falta visualizarme y seguir demostrando. Tengo que seguir adelante y no me puedo poner a ver por el retrovisor quién viene. Tengo que seguir fijándome en mí. Si hago bien mi trabajo, eso es lo que puedo controlar.

Igualar el resultado de hace dos años, tras llegar a los octavos de final, ¿es factible?

Mi primer Mundial absoluto fue en Manchester, con 17 añitos. Ahí perdí en el primer combate. Luego fuimos al Mundial de México y quedé en octavos de final. Después fuimos a Bakú y, otra vez, en octavos. Era en -57 kilos y ahora acabo de subir a -62. Me gustaría dar un pasito más hacia delante, pero entiendo que es otra categoría, completamente distinta. Voy a ir a hacerlo bien y centrarme en mí, no tanto en el resultado, sino en la mejora personal, porque es lo que me va a impulsar.

Esos cinco kilos que menciona al subir de categoría, ¿cómo le pueden influir?

Yo soy bajita en todos los pesos [risas] y al venir de 57 a 62, estoy más rápida, pero sigo estando fuerte. 57 es un peso olímpico, 62 es un peso mundial y luego está 67, otro peso olímpico. Noto que las chicas que bajan de 67 a 62 son mucho más grandes y fuertes que yo, pero con el resto de chicas me noto muy bien. El sentirme un poco más rápida e igual de fuerte me da buenas sensaciones. A lo mejor está siendo un mal combate, pero me enfoco un poco en las cosas positivas y soy capaz de sacarlo adelante.