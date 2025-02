Iglesias: «El Escobedo ha crecido mucho, pero estamos avisados»

Dálisson de Almeida e Igor Irazu son las principales bajas que tendrá el Pontevedra en su esquema para enfrentarse al Escobedo, que llega mañana a Pasarón (17.00 horas) con la vitola de ser uno de los mejores visitantes del Grupo I. Tanto el atacante cántabro como el central vasco siguen recuperándose de sus problemas físicos, encarando la recta final de la temporada al margen del grupo, según el técnico del conjunto granate, Yago Iglesias.

«Dali tiene sensaciones cada vez mejores. Todavía le queda un poco, porque las pruebas dicen que la lesión no está del todo cicatrizada. Igor [Irazu] empezó la semana mal y se le han hecho pruebas para descartar que hubiese algo óseo. En principio no hay nada y al final de la semana se encuentra mejor», detalló.

Sobre el conjunto cántabro, recién ascendido, el entrenador del Pontevedra advierte que será un partido complicado, ya que observa una notable progresión en un rival que acumula cuatro victorias y cuatro empates en las últimas ocho jornadas.

«Cuando lo ves jugar, ves que ha evolucionado mucho. Para mí, creo que es el resultado de la continuidad del proyecto de la temporada pasada. Están sacando el rendimiento que realmente tienen que sacar. En la primera vuelta hacían cosas interesantes y proponían. Es el tercer mejor visitante de la categoría. Llevan siete partidos sin encajar gol, lo cual habla todavía más de lo que es este equipo. Estamos avisados, lo tenemos claro y por ahí irá nuestro plan de partido», explicó Iglesias.

Por otra parte, el preparador no quiso valorar las quejas del Numancia a través de sus redes sociales sobre la designación de un árbitro del comité pontevedrés, Alberto Gómez Lameiro, para su partido de esta jornada.

«Me mantengo al margen de todo eso. Por esa regla de tres, a nosotros no nos pudo arbitrar árbitros castellano-leoneses, como pasó contra el Fabril. Las designaciones son las que son. No me imagino a un club como el Pontevedra haciendo comunicados de este tipo», concluyó.