Sigue en estado grave el abuelo de un árbitro de balonmano agredido en Sanxenxo

El balonmano gallego sigue en vilo y con un pronóstico pesimista con el espectador agredido el pasado 15 de diciembre en Sanxenxo. Andrés Rico, abuelo del árbitro que dirigía un encuentro de categoría cadete femenina entre el Sanxenxo Balonmano y el Balonmano Rasoeiro, fue brutalmente agredido por otra de las personas que habían acudido a ver el encuentro. Andrés quedó en estado grave y tras dos meses de estos sucesos sigue en coma.

Andrés, vecino de O Grove, acompañó aquel día a su nieto al partido que debía dirigir para apoyarlo y disfrutar del balonmano. Aquel día trató, pacíficamente, de invitar a cesar en los insultos y actitudes agresivas hacia su nieto al espectador que, posteriormente, lo agrediría. Actualmente, su pronóstico es muy pesimista y "tan solo se podría revertir con un auténtico milagro", según señala una nota de prensa que ha compartido la Federación Gallega de Balonmano (FGB).

Un infierno para él y su familia, teniendo que cerrar de manera indefinida el negocio familiar y trasladándose a diario y en varias ocasiones desde O Grove al Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo mientras el agresor sigue haciendo una vida completamente normal, algo incomprensible para la familia, según señala la propia nota de la FGB.

Bruno López, presidente de la FGB, está en contacto permanente con la familia, y comenta que “la familia de Andrés está sufriendo un auténtico infierno, en estos momentos él sigue en coma, no se sabe sí podrá despertar en algún momento y aún no se conoce realmente el alcance de las lesiones. La verdad es que todo esto es muy difícil de asimilar y de entender. Cuesta comprender que por un delito menor se pueda detener a alguien y por provocar consecuencias tan graves como estas no se procediera del mismo modo.

La familia está centrando toda su atención en la evolución médica de Andrés, pero paralelamente hay abierto un proceso judicial, que aunque va más lento del que nos gustaría, confiamos en que finalice dirimiendo responsabilidades de una manera contundente, algo que nunca va a paliar el daño provocado a esta familia, pero que por lo menos nos ayude a evitar que sucesos como este vuelvan a suceder”.

"Son hechos que tuvieron consecuencias muy graves, pero no fueron hechos aislados, desgraciadamente los incidentes relacionados con la violencia son más habituales de lo que mucha gente piensa”, finalizaba.