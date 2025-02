Frustración del Pontevedra en Luanco

Los de Yago Iglesias no pasaron del empate sin goles en Miramar. El Marino de Luanco demostró que es un equipo muy difícil de batir en su casa. Aunque tuvo más posesión, el Pontevedra nunca estuvo cómodo y edsaprovechó el pinchazo del Numancia, que empató en Los Pajaritos con el Llanera, y no se pudieron poner líderes en solitario. El punto no es malo aunque sepa a poco, pero el Pontevedra debe tomar nota de que ya son tres duelos consecutivos sin ganar a domicilio.

En cuanto al partido, como el Pontevedra sabía que se enfrentaba a un rival muy duro y correoso intentó llevar la iniciativa y tener el control del balón. No iba a ser una labor sencilla ya que el césped de Miramar estaba muy irregular. Pero los granates se pusieron el mono de trabajo y desde el inicio asumieron la posesión y jugaron en campo rival. Pero una cosa es tener el control y otra generar ocasiones de gol. A los de Yago Iglesias les costaba mucho llegar al área rival porque el Marino estaba plantado en el terreno con las líneas muy juntas y no dejaba ningún hueco. Tampoco sufrían en defensa porque, al jugar en campo contrario, los locales estaban demasiado atrás para poder lanzar contragolpes. El reloj iba corriendo y el Pontevedra seguía enmarañado en la tela de araña que habían dispuesto los luanquinos. No había manera de encontrar un hueco ni profundizar por las bandas por lo que el dominio del balón era estéril. El Pontevedra decidió jugar con paciencia, asegurarse de que no le sorprendieran en ninguna contra y buscar su oportunidad. Y ésta estuvo a punto de llegar pasado el minuto 40 cuando Brais Abelenda cabeceó en el segundo palo un centro lateral pero su remate forzado lo blocó Dennis Díaz sin excesivos apuros. Tras esta acción otra vez se volvió a la monotonía hastael descanso. El Pontevedra debía ser más ambicioso si quería llevarse los tres puntos.

Tras el paso por vestuarios fue el Marino el que salió con otros aires y con mayor ambición. Los locales tuvieron la primera llegada peligrosa en la que sorprendió a un frío Pontevedra en una contra. Pero fue un espejismo porque pasados los primeros cinco minutos iniciales el Pontevedra recuperó el mando. Adelantó un poco más las líneas y ello comportó que el Marino contragolpeara con más peligro. El partido estaba más abierto. Mediada la segunda parte, Iglesias movió el banquillo, Charly y Miguel Cuesta entraron al verde en sustitución de Rufo y Samu Mayo. El cambio de Miguel Cuesta fue especial porque el exjugador del Marino regresaba a Miramar menos de un mes después de su trasvase del Marino al Pontevedra. Los granates reclamaron un posible penalti por mano de un jugador rival y la acción siguiente fue una muy buena ocasión para el Marino de Luanco que en un saque de esquina Morcillo, con un testarazo, obligó a Edu Sousa a sacar el balón in extremis, cuando ya se colaba. En estos minutos no estaba cómodo el Pontevedra que estaba viendo como no acababa de fabricar ocasiones de gol y el Marino, en cambio, sí que amenazaba con adelantarse en el marcador. El Pontevedra, al contrario de lo que sucedió en la primera parte, sí que estaba permitiendo que los luanquinos llegaran con peligro a las inmediaciones de Edu Sousa. De hecho, el meta granate volvió a salvar a los suyos repeliendo un remate de Isma Cerro pocos minutos después. Conforme avanzaban los minutos, el campo estaba cada vez más pesado por lo que costaba cada vez más llegar a las áreas. El Pontevedra ya no tenía el control y las ocasiones escaseaban cada vez más. Xabi Domínguez saltó al campo en lugar de Chiqui para dar más presencia física al Pontevedra en los últimos minutos pero en el tramo final el partido estaba condenado al empate a cero inicial. Y eso es lo que sucedió, ni Pontevedra ni Marino arriesgaron en exceso en los últimos minutos dando por bueno el punto. A buen seguro que la afición del Pontevedra soñaba con el liderato en solitario pero se debe valorar el punto logrado en una plaza tan complicada como la de Luanco.