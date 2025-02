Un triplete que supera adversidades

La primera prueba puntuable del año en el Campeonato de España de esgrima en silla de ruedas dejó resultados muy positivos para la Escola Hungaresa de Pontevedra y su representante en el torneo, el joven tirador Samuel Ogando, que se colgó tres medallas de bronce en las tres disciplinas en las que participó: sable, florete y espada.

Un botín de lo más suculento para el deportista de Moaña afincado en Ourense, que compagina la práctica de la esgrima viernes y sábados con sus estudios de primer curso de Ingeniería Aeroespacial. «Justo acababa los exámenes y tenía esa competición. Después de tanto estudio, fue muy bien. No me esperaba llevarme tres medallas. Alguna sí, pero no las tres», destaca de su experiencia en el Nacional celebrado en Valladolid.

El éxito de los tres bronces llega para Ogando después de practicar este deporte durante varios años. Mientras estaba en sexto de Primaria, su pasión por Star Wars le llevó a probar esta disciplina. Tras estar involucrado en la esgrima de pie, la transición a competir en silla de ruedas le ha ido como anillo al dedo.

«Las compagino. Tiro más de pie, pero mi entrenador, Adri [Cubela] me dijo hace dos o tres años si quería probar en silla, porque igual en el futuro no podía ir de pie o algo. Y fue muy bien», explica, sobre una modalidad en la que se ejercitan diferentes grupos de músculos para lograr un mejor rendimiento.

«Se trabaja mucho el core, porque las piernas están quietas y las sillas están fijadas, no se mueven como en baloncesto. El core y el pecho. En cuanto a la técnica, hay algunas cosas que cambian, pero la base es la misma», matizó Ogando, que espera poder seguir compaginando el deporte y los estudios para disfrutar y continuar ampliando su palmarés.

