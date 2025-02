Rares: «Donde más voy a aprender es en el campo»

Rares repetirá el domingo contra el Marino de Luanco en Pasarón como titular, y lo hará como mediocentro defensivo, una posición a la que no está habituado ya que no suele ocupar la media punta. Pero la baja de larga duración de Cambil y la suspensión por tarjetas de Samu Mallo dejan al Pontevedra sin un seis específico, por lo que el entrenador Yago Iglesias, acude a Rares. Será su segunda titularidad consecutiva en casa tras haber actuado también de salida contra el Compostela.

Ya hace una semana Iglesias dijo que «creo que Rares tiene futuro a más nivel como seis». Quizás por eso solo entraba en el equipo desde el banquillo. Lo que sí ha demostrado en sus actuaciones es que solo necesitaba encontrar su lugar. Ayer, con su nuevo rol como titular, al menos de momento, y la confianza del entrenador, Rares se sentía «contento», con esta baza que en un principio no le convencía. «Igual yo antes no lo veía así, pero cada vez que salgo y veo que lo hago bien, tengo recorrido, pegada… Creo que es una buena posición. Estoy muy bien, adaptándome de seis, pillando conceptos del míster, pero donde más voy a aprender va a ser cogiendo minutos en el campo. Los giros los tengo que ir pillando, pero me puedo adaptar. Estoy preparado para lo que venga», reconocía. También habló del vestuario, que está feliz tras acumular otros tres puntos contra el Langreo. Y de la motivación que les da pelear contra el Numancia por su puesto en la tabla. Sobre el próximo partido contra el Marino de Luanco dijo, «van a querer hacerse fuertes, vienen de perder».